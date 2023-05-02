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8 бригад "Гвардии наступления" готовятся, еще будут формироваться новые – Клименко

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 10:31
8 бригад Гвардии наступления готовятся, еще будут формироваться новые – Клименко
Тренировка бригады "Азов", фото из Telegram Гвардии наступления

Восемь бригад "Гвардии наступления" полностью сформированы и поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи, также будут сформированы дополнительные подразделения.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Бригады ("Гвардии наступления" – ред.) сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности.

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Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение – это 2-3 недели – и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений".

Детали: По словам Клименко, задача каждой из этих бригад – проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность операции на том или ином направлении", – подчеркнул министр.

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На вопрос о том, находятся ли уже бригады "Гвардии наступления" под командованием Сил обороны, Клименко ответил: "Нет, они поступают под командование Сил обороны после того, как будет боевое задание".

Общей численности бригад глава МВД не конкретизировал, учитывая вопросы безопасности, однако отметил, что эту цифру можно вычислить теоретически.

Предыстория: 

  • В начале февраля 2023 года Министерство внутренних дел Украины объявило о формировании добровольческих батальонов "Гвардии наступления". Было запланировано 8 бригад на базе частей, уже имеющих боевой опыт. Бригады "Буревій", "Червона калина" ("Красная калина"), "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов" формировали в Национальной гвардии, "Лють" – в Национальной полиции, "Стальная граница" – в Пограничной службе.
  • Набор в 8 бригад продолжался до 1 апреля. На 30 марта было подано более 35 тысяч заявок. Прием заявок решили продолжить.
  • Впоследствии стало известно, что в "Гвардии наступления" появится девятая бригада – "Хартия", она также формируется в составе Национальной гвардии Украины.

Темы: Гвардия наступленияКлименковойна
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