Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

8 бригад "Гвардии наступления" готовятся, еще будут формироваться новые – Клименко

"Украинская правда"Вторник, 2 мая 2023, 10:31
8 бригад Гвардии наступления готовятся, еще будут формироваться новые – Клименко
Тренировка бригады "Азов", фото из Telegram Гвардии наступления

Восемь бригад "Гвардии наступления" полностью сформированы и поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи, также будут сформированы дополнительные подразделения.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Бригады ("Гвардии наступления" – ред.) сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности.

Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение – это 2-3 недели – и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений".

Детали: По словам Клименко, задача каждой из этих бригад – проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность операции на том или ином направлении", – подчеркнул министр.

На вопрос о том, находятся ли уже бригады "Гвардии наступления" под командованием Сил обороны, Клименко ответил: "Нет, они поступают под командование Сил обороны после того, как будет боевое задание".

ВИДЕО ДНЯ

Общей численности бригад глава МВД не конкретизировал, учитывая вопросы безопасности, однако отметил, что эту цифру можно вычислить теоретически.

Предыстория: 

  • В начале февраля 2023 года Министерство внутренних дел Украины объявило о формировании добровольческих батальонов "Гвардии наступления". Было запланировано 8 бригад на базе частей, уже имеющих боевой опыт. Бригады "Буревій", "Червона калина" ("Красная калина"), "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов" формировали в Национальной гвардии, "Лють" – в Национальной полиции, "Стальная граница" – в Пограничной службе.
  • Набор в 8 бригад продолжался до 1 апреля. На 30 марта было подано более 35 тысяч заявок. Прием заявок решили продолжить.
  • Впоследствии стало известно, что в "Гвардии наступления" появится девятая бригада – "Хартия", она также формируется в составе Национальной гвардии Украины.

Темы: Гвардия наступленияКлименковойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна

фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

В Берлине запретили российские и украинские флаги на 8 и 9 мая

Украина вернула тела 80 погибших защитников

Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается

Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Все новости...
Лукашенко собрал силовиков – снова привиделось "обострения ситуации" на границе
Подрыв путей в Брянской области: РФ потеряла тепловоз и 12 тонн дизтоплива – росСМИ
Резников предположил, что Россия готовит новый "жест доброй воли"
Россию нужно отрезать от Крыма – ГУР
Последние новости
14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины
14:18
фото В России снова масштабней пожар: горят склады в Екатеринбурге
14:18
В городах стран ЕС организуют летние лагеря для детей из Украины
14:06
Со станции "Академик Вернадский" вернулась домой 27-я экспедиция
13:58
На Львовщине не могут демонтировать советский памятник из-за аистового гнезда
13:58
фото, видеоЗеленский, вернувшись в Киев, принял главу МИД Бахрейна
13:54
Германии следует присоединиться к созданию "морской коалиции" для Украины – Резников
13:54
фотоСМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
13:49
МАГАТЭ проинспектировало Хмельницкую АЭС и провело ротации работников на еще двух станциях
Все новости...
Реклама: