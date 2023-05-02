8 бригад "Гвардии наступления" готовятся, еще будут формироваться новые – Клименко

Восемь бригад "Гвардии наступления" полностью сформированы и поступят под командование Сил обороны после получения боевой задачи, также будут сформированы дополнительные подразделения.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Бригады ("Гвардии наступления" – ред.) сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности.

Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение – это 2-3 недели – и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений".

Детали: По словам Клименко, задача каждой из этих бригад – проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность операции на том или ином направлении", – подчеркнул министр.

На вопрос о том, находятся ли уже бригады "Гвардии наступления" под командованием Сил обороны, Клименко ответил: "Нет, они поступают под командование Сил обороны после того, как будет боевое задание".

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Общей численности бригад глава МВД не конкретизировал, учитывая вопросы безопасности, однако отметил, что эту цифру можно вычислить теоретически.

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