Закрытое укрытие в Киеве: прокуратура просит не назначать заранее виновных

Больница, пострадавшая от падения обломков ракет, и где погибли люди. Фото ГСЧС

Охранника медучреждения, где во время атаки россиян было закрыто укрытие, доставили в полицию для выяснения обстоятельств, поскольку он имел визуальные признаки алкогольного опьянения, но ни один человек по этому делу пока не задержан.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Ни один человек не задержан. Один человек (охранник медучреждения, который имел визуальные признаки алкогольного опьянения) был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Сейчас его повезли на освидетельствование. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, но сначала выясняем ответственность со стороны именно должностных лиц этого медучреждения".

Детали: Представительница прокуратуры также призвала, в частности, представителей власти "не назначать виновных заранее, а дождаться результатов объективного расследования".

"Манипулятивные заявления не способствуют проведению расследования и только подстрекают общество. Это служебное преступление, и ответственность за него будут нести именно должностные лица", − подытожила Максимец.

Что было раньше: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

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Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) из-за закрытых бомбоубежищ во время ночной ракетной атаки на столицу.

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