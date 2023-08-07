Подоляк о встрече в Джидде: Не все понимают, почему идет война и почему Россия должна проиграть

На полях саммита в Саудовской Аравии сложности возникали из-за того, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины для завершения войны, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Михаил Подоляк в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")

Прямая речь: "Сложнее всего всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, не все, безусловно, – (те) которые занимают проукраинскую позицию с начала этой войны, все четко понимают, – а некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных каких-то нюансов. То есть что РФ атакует территорию ради этой территории – речь о востоке Украины.

Оставить что-нибудь Российской Федерации, хотя бы маленький клочок – это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы".

Реклама:

Детали: Подоляк объяснил, что "не все страны разбираются в природе российско-украинской войны".

Он заявил, что "переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право".

Прямая речь: "Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того – некоторые страны продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании.

ВИДЕО ДНЯ

Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, найти ее финал, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с Российской Федерацией. Не все это понимают, и это наиболее сложные вопросы".

Больше деталей: В своем микроблоге X (Twitter) Подоляк также написал, что единственный базовый "переговорный фундамент" – это "формула мира" президента Владимира Зеленского.

По его словам, не может быть никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас" – только вывод российских войск за границы 1991 года.

"Не нужно иллюзий: любой "Минск-3" только продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших Россию и ее намерение "убить" международное право", – добавил Подоляк.

Єдиний базовий «переговорний фундамент» – це #ФормулаМиру Президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт «негайних припинень вогню» та «переговорів тут і зараз», що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 7, 2023

Почему это важно: Хотя в Кремле уверяют, что Россия не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она записала в свою конституцию после захвата, Киев и его союзники считают, что Москва не остановится на достигнутом, если ее не остановить силой.

Российский диктатор Владимир Путин убеждает, что мирные переговоры не ведутся из-за позиции Киева и стран НАТО, но сам на самом деле не желает договоренностей и нацелен продолжать войну.

Украина выдвигает условием переговоров выведение российских войск со всей украинской территории и стремится вернуть свои земли в границах, зафиксированных в 1991 году.

Предыстория: