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Подоляк о встрече в Джидде: Не все понимают, почему идет война и почему Россия должна проиграть

Елена РощинаПонедельник, 7 августа 2023, 14:14
Подоляк о встрече в Джидде: Не все понимают, почему идет война и почему Россия должна проиграть
Михаил Подоляк, Офис президента

На полях саммита в Саудовской Аравии сложности возникали из-за того, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины для завершения войны, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Михаил Подоляк в эфире "Радио Свобода" (проект "Свобода.Утро")

Прямая речь: "Сложнее всего всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, не все, безусловно, – (те) которые занимают проукраинскую позицию с начала этой войны, все четко понимают, – а некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных каких-то нюансов. То есть что РФ атакует территорию ради этой территории – речь о востоке Украины.

Оставить что-нибудь Российской Федерации, хотя бы маленький клочок – это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы".

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Детали: Подоляк объяснил, что "не все страны разбираются в природе российско-украинской войны".

Он заявил, что "переговоры без проигрыша России дискредитируют международное право".

Прямая речь: "Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того – некоторые страны продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании.

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Сложно объяснить, что если мы хотим финализировать именно войну, найти ее финал, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну, и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с Российской Федерацией. Не все это понимают, и это наиболее сложные вопросы".

Больше деталей: В своем микроблоге X (Twitter) Подоляк также написал, что единственный базовый "переговорный фундамент" – это "формула мира" президента Владимира Зеленского.

По его словам, не может быть никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас" – только вывод российских войск за границы 1991 года.

"Не нужно иллюзий: любой "Минск-3" только продолжит войну в будущем. Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, еще вчера неправильно оценивавших Россию и ее намерение "убить" международное право", – добавил Подоляк.

Почему это важно: Хотя в Кремле уверяют, что Россия не претендует на другие территории Украины, кроме четырех областей и Крыма, которые она записала в свою конституцию после захвата, Киев и его союзники считают, что Москва не остановится на достигнутом, если ее не остановить силой.

Российский диктатор Владимир Путин убеждает, что мирные переговоры не ведутся из-за позиции Киева и стран НАТО, но сам на самом деле не желает договоренностей и нацелен продолжать войну.

Украина выдвигает условием переговоров выведение российских войск со всей украинской территории и стремится вернуть свои земли в границах, зафиксированных в 1991 году.

Предыстория:

УП, дополнено
Темы: переговорывойнаРосcияформула мира
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