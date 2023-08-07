Подоляк про зустріч у Джидді: Не всі розуміють, чому йде війна і чому Росія має програти

На полях саміту в Саудівській Аравії складнощі виникали через те, що не усі країни розуміють, чому Росія має покинути території України для завершення війни, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Джерело: Михайло Подоляк в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок")

Пряма мова: "Найскладніше завжди обговорення питання, що Росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі, безумовно, – (ті) які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни, усе чітко розуміють, – а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що РФ атакує територію заради цієї території – мова про схід України.

Залишити щось Російській Федерації, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи".

Деталі: Подоляк пояснив, що "не усі країни розуміються на природі російсько-української війни".

Він заявив, що "перемовини без програшу Росії дискредитують міжнародне право".

Пряма мова: "Деякі країни не глибоко розуміються на цьому конфлікті, більше того – деякі країни продовжують вважати Росію спроможною проводити масштабні воєнні кампанії.

Складно пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати саме війну, знайти її фінал, то тоді Росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну, і таким чином максимально дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятись з Російською Федерацією. Не всі це розуміють, і це найбільш складні питання".

Більше деталей: У своєму мікроблозі X (Twitter) Подоляк також написав, що єдиний базовий "переговорний фундамент" – це "формула миру" президента Володимира Зеленського.

За його словами, не може бути жодних компромісних позицій на кшталт "негайних припинень вогню" та "переговорів тут і зараз" – лише виведення російських військ за кордони 1991 року.

"Не треба ілюзій: будь-який "Мінськ-3" лише продовжить війну в майбутньому. Саме "відмова від ілюзій" відбувається сьогодні в багатьох країнах, які ще вчора неправильно оцінювали Росію та її намір "убити" міжнародне право", – додав Подоляк.

Єдиний базовий «переговорний фундамент» – це #ФормулаМиру Президента Зеленського. Жодних компромісних позицій на кшталт «негайних припинень вогню» та «переговорів тут і зараз», що дають Росії час залишатися на окупованих територіях, бути не може. Лише виведення російських військ… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 7, 2023

Чому це важливо: Хоча в Кремлі запевняють, що Росія не претендує на інші території України, окрім чотирьох областей і Криму, які вона записала у свою конституцію після захоплення, Київ та його союзники вважають, що Москва не зупиниться на досягнутому, якщо її не зупинити силою.

Російський диктатор Володимир Путін переконує, що мирні переговори не відбуваються через позицію Києва та країн НАТО, але сам насправді не бажає домовленостей і націлений продовжувати війну.

Україна висуває умовою переговорів виведення російських військ з усієї української території і прагне повернути свої землі в кордонах, зафіксованих 1991 року.

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