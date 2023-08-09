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СБУ: Митрополит Павел не может покидать село на Киевщине и снимать "браслет"

Елена РощинаСреда, 9 августа 2023, 10:38
СБУ: Митрополит Павел не может покидать село на Киевщине и снимать браслет
Павел Лебедь в суде, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Служба безопасности Украины уверяет, что освобождение митрополита УПЦ МП Павла из-под стражи не представляет угрозы: изменение меры пресечения не дает ему свободы передвижения и не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

Источник: комментарий СБУ

Дословно: "На днях за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) внесен залог в размере 33,3 млн грн, из-за чего он освобожден из-под стражи, как это предусматривает предыдущее решение Соломенского районного суда г. Киева.

Учитывая отдельные запросы СМИ, Служба безопасности Украины сообщает, что такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде".

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Детали: СБУ отметила, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения залога "не означает его освобождение от уголовной ответственности".

Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УК не предусматривают безальтернативного содержания под стражей.

СБУ напоминает, что суд наложил на митрополита Павла ряд обязательств:

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  • носить электронное средство контроля;
  • не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);
  • по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;
  • воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Ранее следователи СБУ сообщили митрополиту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений); ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

СБУ напоминает, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производства в отношении священнослужителей, в том числе и в отношении архиереев УПЦ (МП). 

Сейчас судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров. 

Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта. 

Кроме того, запрещен въезд в Украину более 250 клирикам РПЦ, в том числе и 3 священнослужителям УПЦ (МП), которым отменено гражданство Украины.

Предыстория:

  • 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрениев "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
  • 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражейс возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.
  • 7 августа за митрополита Павла (Петра Лебедя) внесли залог 33 миллиона гривен, он вышел из СИЗО.

Темы: СБУУПЦ МП
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