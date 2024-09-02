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Reuters: Исследователи обнаружили место развертывания ядерной ракеты РФ "Буревестник"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 20:38
Reuters: Исследователи обнаружили место развертывания ядерной ракеты РФ Буревестник
фото: Reuters

Американские исследователи Декер Эвелет и Джеффри Льюис с помощью спутниковых снимков обнаружили вероятное место развертывания российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которую лидер РФ Владимир Путин называл способной обходить все системы противоракетной обороны. Оно находится в Вологодской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Эвелет, аналитик исследовательской и аналитической организации CNA, вместе с Льюисом из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее проанализировал спутниковые снимки компании Planet Labs за 26 июля и идентифицировал строительство новых объектов возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20.

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По оценке Эвелета, речь идет о девяти горизонтальных пусковых площадках, расположенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от атаки или детонации в результате случайного взрыва.

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Он рассказал Reuters, что этот объект, расположенный в 475 километрах к северу от Москвы, "предназначен для большой стационарной ракетной системы, а единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (Россия. – Ред.) сейчас разрабатывают, является „Буревестник".

Эвелет и Льюис считают, что развертывание "Буревестника" под Вологдой, где расположены ядерные заряды, позволит российским военным быстро запустить оружие в случае необходимости.

О системе 9М370 "Буревестник", которую НАТО идентифицирует как SSC-X-9 Skyfall, впервые стало известно в 2018 году. Тогда Владимир Путин заявил, что она имеет почти неограниченную дальность полета и может обойти американскую противоракетную оборону, но эксперты ставят под сомнение такие утверждения.

По данным правозащитной Инициативы по противодействию ядерной угрозе (NTI), с 2016 года состоялись по меньшей мере 13 испытаний "Буревестника", из которых только два были частично успешными. Во время одного из неудачных испытаний в 2019-м, когда пытались забрать незащищенный ядерный реактор, произошел взрыв и погибли по меньшей мере пять человек.

О технических характеристиках "Буревестника" также известно немного. Сам Путин говорил, что ракета имеет почти неограниченный радиус действия, хотя эксперты называют число в 23 тысячи километров. Кроме того, они считают, что "Буревестник" будет лететь на дозвуковой скорости, поэтому его смогут зафиксировать в полете.

Сообщение относительно "Буревестника" появилось после заявлений заместителя главы российского МИД Павла Рябкова о том, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с войной против Украины.

СШАРосcияядерное оружие
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