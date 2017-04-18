Хроніка 18 квітня. Україні віддали Євро-2012 та імідж мученика для Ющенка

Найцікавіше: 2001. З Ющенка роблять мученика 2007. Євро-2012 пройде в Україні 2016. 14 років для російських ГРУшників

2001, середа

– ЦИТАТА ДНЯ: "Вороги Ющенка не розуміють, що атаки на нього мають абсолютно протилежний ефект. Вони створюють йому імідж мученика".

Один з неназваних телевізійних керівників влучно описав політичну ситуацію в Україні.

– Президент Леонід Кучма дав велике інтерв'ю російським ЗМІ. У ньому він заявив, що кризи влади в країні немає, але йде кампанія, мета якої – імпічмент. На думку гаранта, до парламентсько-президентської республіки Україна не готова, опозиція не цивілізована, спроба виключити Україну з Ради Європи – це викручування рук, а формат СНД не працює, бо в членів Співдружності немає спільних економічних інтересів.

– Міністр внутрішніх справ України Юрій Смирнов розказує, що розслідування справи Георгія Гонгадзе зайшло у тупик, і це комусь вигідно.

"Якби всі хотіли з цього тупика вийти, то, на мою думку, ми б давно вийшли. Мені здається, що комусь з цього тупика не хочеться виходити, бо він (тупик) надто цікавий, і в цьому тупику можна дуже серйозно мутити воду", – заявив Смирнов.

2002, четвер

Американська фірма "Бек Тек" підтвердила автентичність записів майора Мельниченка в тій частині, де вони стосуються продажу "Кольчуг" до Іраку.

Мова йде про скандал щодо можливого продажу Україною зброї в Ірак на 100 мільйонів доларів, усупереч резолюції Ради Безпеки ООН, яка забороняє постачати до Іраку військову техніку.

2003, п'ятниця

Лідер "Нашої України" Віктор Ющенко не бачить трагедії в провалі голосування за закон про пропорційну систему виборів і впевнений, що з цієї ситуації опозиція вийде сильнішою.

Днем раніше новий прем'єр Віктор Янукович отримав імунітет на рік через те, що парламент підтримав програму дій його уряду. За неї голосували і депутати з "Нашої України", СПУ та БЮТ, тому що взамін їм обіцяли, що провладні фракції підтримають законопроект про пропорційні вибори. Але коли дійшло до голосування за "пропорціоналку", закон провалили.

2004, неділя

У Мукачевому на Закарпатті відбулися вибори міського голови. Згідно екзит-полів, переконливу перемогу отримав кандидат Віктор Балога.

Опозиція готується святкувати перемогу і ще не знає, що наступного дня тервиборчком заявить про перемогу заступника голови Закарпатської облради Ернеста Нусера, якого підтримувала СДПУ(о).

2005, вівторок

– ЦИТАТА ДНЯ: "У зв'язку з перемогою Віктора Ющенка у нас з'явилася можливість, якої, можливо, не буде ще сто років".

Перший віце-прем'єр Анатолій Кінах розповідає про ставлення до командних методів праці.

– Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вважає, що олігархів треба не притягати до карної відповідальності, а легалізувати їхні капітали, бо гроші прийдуть і до бюджету, і в банки. "Корів, які дають молоко, не вбивають", – сказала Тимошенко.

– СБУ затримала трьох правоохоронців, яких підозрюють у вбивстві Юрія Вередюка, якого раніше звинувачували в убивстві журналіста Ігоря Александрова.

Редактор та журналіст Ігор Александров, що працював на Донеччині, був вбитий у 2001 році. Підозрюваним був Вередюк, але його виправдали. Невдовзі Вередюк помер нібито від гострої серцевої недостатності, однак можливою причиною смерті називали отруєння.

2006, вівторок

Коаліціада-2006. Юлія Тимошенко наполягає, що новим спікером має стати лідер СПУ Олександр Мороз. Соціалісти бачать у прем'єрському кріслі Тимошенко. Прем'єр Юрій Єхануров підтримує ідею широкої коаліції. Президент Віктор Ющенко закликає відмовитися від мови шантажу та ультиматумів.

Водночас з'явилися ордери на арешт членів БЮТ Олександра Турчинова та Андрія Кожемякіна. Тимошенко звинуватила в цьому безпосередньо Петра Порошенка. За її словами, це робиться, щоб вивести її з рівноваги під час переговорів про створення коаліції.

2007, середа

– Євро-2012 пройде в Україні та Польщі. Країни виграли тендер на проведення чемпіонату Європи з футболу. Таке рішення було оголошено у Кардіффі у Великобританії.

– Президія "Нашої України" зобов'язала депутатів фракції написати заяви про вихід із її складу, а в БЮТ такі заяви вже написали. Опозиція готується до перевиборів.

Біля Конституційного суду, де має розглядатися конституційність указу Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради, стався конфлікт. Зранку опозиція пікетувала будівлю суду. "Беркутівці" розблокували вхід, травмувавши опозиційних депутатів. ГПУ порушила справу за втручання у діяльність суддів КС, причому сам генпрокурор Медведько зліг із гіпертонічним кризом, в.о. став його заступник Віктор Пшонка.

Тимошенко закликала прихильників зібратися у п'ятницю на Європейській площі у Києві та організувати "справжній Майдан".

2008, п'ятниця

– Якщо внести в Україну натовську проблематику, інші проблеми, це може поставити на межу існування самої державності, заявив президент Росії Володимир Путін на саміті НАТО в Бухаресті. За його словами, Україна одержала від Росії величезні території на сході й півдні країни, а на півдні України живуть одні росіяни.

– ФОТО ДНЯ: Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко відвідав із візитом Донецьк та, окрім іншого, зустрівся з Рінатом Ахметовим.

"Мене, як і все суспільство України, хвилює, чому люди з темним минулим мають найбільші капітали в Україні?" – заявив Луценко під час перебування на Донбасі.

– Рішення, прийняті на референдумі, є остаточними і не повинні затверджуватися Верховною Радою, вирішив Конституційний суд. З відповідним запитом до суду звернувся президент Віктор Ющенко.

Однак президент не може оголосити про проведення референдуму щодо змін до Конституції без затвердження парламенту, зазначили в КС.

2009, субота

– Кабмін готовий повернути у держвласність ті приватні підприємства вугільної галузі, які не можуть ефективно працювати в умовах кризи, заявили у Міністерстві вугільної промисловості. Там нагадали, що схожу процедуру уряд почав з банками, затвердивши перелік із семи банків, які підлягають рекапіталізації.

– Гірники шахти №22 "Комунарська" (Донецька область), які минулого вечора відмовилися піднятися на поверхню і вимагали погасити заборгованість із заробітної плати, все ж таки припинили протест.

2011, понеділок

– Гучний скандал у Чернівецькій області. Озброєний голова райдержадміністрації, регіонал Михайло Бойчук разом із родичами побив рибалок, які ловили рибу на місцевому ставку.

"Познущавшись близько трьох годин, регіонал районного масштабу наказав чоловікам бігти, а коли ті відмовилися – над їхніми головами почали стріляти з вогнепальної зброї", – говориться в заяві "Батьківщині", яка й здійняла галас з цього інциденту.

– Редакція видання Kyiv Post страйкує через цензуру з боку власника, який намагався заборонити публікацію інтерв'ю з міністром сільського господарства, і звільнив головного редактора Браяна Боннера. Власник газети Мохаммад Захур запевняє, що виступав проти інтерв'ю не через цензуру, а тому, що матеріал був "сирим, непідготовленим і млявим". У парламенті обіцяли розслідувати цю ситуацію.

– Бютівці хочуть створити тимчасову слідчу парламентську комісію, яка має розслідувати, чому Росія не виконує своїх зобов'язань за "Харківськими угодами". У свою чергу, голова фракції ПР у парламенті Олександр Єфремов нагадав, що денонсація Харківських угод збільшить ціну на газ на сто доларів.

– Секретар Київради Олесь Довгий написав заяву про відставку.

2012, середа

– Міністр культури Михайло Кулиняк високо оцінив літературну творчість Віктора Януковича. Найбільше йому сподобалися роздуми президента.

Нагадаємо, що з декларації Януковича стало відомо про 16,4 мільйонів гривень, які йому виплатила донецька друкарня "Новий світ" за права на його книги.

– Глава німецької клініки "Шаріте" Карл Макс Айнхойпл, що відвідував засуджену Юлію Тимошенко, заявив, що умови її перебування відповідають усім стандартам. При цьому він зазначив, що екс-прем'єрка не зможе у в'язниці отримати відповідне лікування, яке б поставило її на ноги.

2013, четвер

– Міністерство охорони здоров'я заявило, що Тимошенко давно не потребує активного медичного втручання. "Дії, які сьогодні реалізовують лікарі харківської лікарні, зводяться лише до проведення масажних та фізкультурних процедур", – заявили у МОЗ.

– Європарламент підтримав спрощення візового режиму з Україною.

– Старший син президента Олександр Янукович заробив у 2012 році понад півмільярда гривень.

2014, п'ятниця

– СБУ оголосила у розшук Олександра Януковича – за службову підробку, що спричинила тяжкі наслідки.

– У захопленому терористами Слов'янську оголосили полювання на людей, які розмовляють українською. Також стало відомо, що мер міста Неллі Штепа, проти якої відкрито кримінальну справу за фактом сепаратизму, перебуває під контролем сепаратистів.

– Луганська облрада виступила з вимогою до парламенту і Кабміну провести референдум про державний устрій України та державний статус російської мови, а також скасувати АТО.

В.о. президента Олександр Турчинов та прем'єр Арсеній Яценюк заявили, що поруч із державною українською мовою готові надати офіційний статус російській чи іншій мові в регіонах, де проживає значна частина її носіїв. Також влада готова до амністії сепаратистів, але вони мають здати зброю та звільнити будівлі.

– Росія вимагає від України роззброїти "Правий сектор". У російському МЗС заявили, що стабілізувати ситуацію в країні можна лише прислухавшись до регіонів, особливо до тих, "де переважають російськомовні жителі".

– Кандидат у президенти Юлія Тимошенко з'їздила в Донецьк та поспілкувалась із сепаратистами. За її словами, вона змогла зустрітися з двома групами людей, які блокують держустанови, і після "багатогодинних переговорів" зрозуміла, що "компроміс можливий". Тимошенко запропонувала організувати в Донецьку круглий стіл.

2015, субота

– Бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості, застосовуючи важке озброєння, заявили у прес-центрі АТО. Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала продовження бойових дій в Донецькому аеропорту та населених пунктах поблизу нього.

В ООН підрахували, що з квітня 2014 року внаслідок конфлікту на Донбасі було вбито 6.116 осіб і 15.474 поранено.

– Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю, у якому не виключив можливості визнання Росією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

– Боксер Олександр Усик переміг у бою росіянина Андрія Князєва та захистив титул міжконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі.

УНІАН

2016, понеділок

– Мін'юст Росії включив Меджліс кримськотатарського народу до переліку екстремістських організацій та припинив діяльність представницького органу кримськотатарського народу. Включення відбулося на підставі рішення призначеної Росією "прокурора Криму" Наталії Поклонської.

Того ж дня в Криму знову проводилися обшуки в кримських татар. Затримали двох. Їх підозрюють у причетності до забороненої в РФ ісламської партії Хізб ут-Тахрір.

– Голосіївський райсуд Києва засудив російських ГРУшників Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Росіяни визнані винними у веденні агресивної війни за попередньою змовою, сприянні терористичній організації, здійсненні теракту.

Єрофеєва та Александрова затримали в травні 2015 року в Луганській області.

– Президент Петро Порошенко запропонував план деоффшоризації. Його першим кроком має стати приєднання України до міжнародної Конвенції із забезпечення доступу України до рахунків нерезидентів.

Нагадаємо, Порошенко став головним фігурантом оффшорного скандалу в Україні.

– Так званий "керівник Ленінської районної ради" в окупованому Донецьку Олег Беляєв розповів, як підприємства, що належать екс-регіоналам, змінили назви та продовжують працювати на окупованій території. Мова йшла про "Конті", "АВК" і "Норд".

Пізніше в "АВК" заявили, що не контролюють згадані підприємства у Донецьку ні фактично, ні юридично.

– 10 мільйонів гривень отримав у 2015 році нардеп від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін у якості "дарунків, призів, виграшів". Про це свідчить його декларація. Зарплата ж нардепа за рік склала 66.439 гривень.

Рустем Халілов, для УП