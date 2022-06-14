Україна зупинила наступ ворогів на півдні, Росія штурмує Сєвєродонецьк. Війна 111 днів. ОНЛАЙН

10:16

Що відбувається на фронті? Ранкове зведення Генштабу:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності армійців Білорусі не відзначалося.

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Їх підслили двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ.

Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку росіяни перегруповують війська з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.

На Південнобузькому напрямку Росія зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.

На Криворізькому напрямку загарбники провели мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".