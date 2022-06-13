Росіяни заходять вглиб Сєвєродонецька, а лідери Європи разом їдуть в Київ. 110-й день війни ОНЛАЙН
Триває 110 день повномасштабної війни.
Ворог активно штурмує українські позиції на сході на південному сході. Намагається витіснити захисників із Сєвєродонецька, що на Луганщині.
Бої тривають на Харківщині, де росіяни усіма силами заважають Україні відбивати свої території. На донецькому напрямку окупанти наступають, щоб оточити наші війська у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
На півдні загарбники, ймовірно, зосередилиась на обороні вже захоплених позицій.
Читайте, як пройшов 109-й день війни
На цьому ми завершуємо ОНЛАЙН 110-ї доби українського спротиву. Спокійної ночі з вірою в ЗСУ
В Ірпені "Укрзалізниця" з залізничних вагонів облаштувала тимчасове помешкання для людей, які втратили житло під час війни.
"Залізне містечко" розраховано на 100 людей. Купейні вагони облаштовані кондиціонером та санвузлом. Душові кабінки – в окремому вагоні. Тут є також пральня, вагон-ресторан і дитяча кімната.
💪На Харківщині під Ізюмом українські воїни збили російський вертоліт Ка-52
Цитати зі звернення Володимира Зеленського
🔻Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Одеса залишається мішенню для російського флоту...
🔻У боях на Донбасі українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах.
🔻Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу.
🔻Маємо розуміти, що окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній блокаді. Я б назвав її цивілізаційною блокадою.
🔻Я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде.
🔻Звичайно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій.
Росія продовжує порушувати закони і звичаї війни.
У Міноборони розповідають, що окупанти використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. І фактично використовують війну для випробування нових зразків озброєння.
Розвідників Тероборони навчають форсувати водні перешкоди, евакуювати поранених та транспортувати полонених.
Російські пропагандисти звинувачують Україну в обстрілі Донецька – пошкоджений пологовий будинок, горить станція технічного обслуговування автобусів.
Терорист Пушилін від імені так званого "ДНР" просить Росію про "додаткові союзницькі сили" у зв'язку з почастішанням випадків обстрілу міста.
|пошкодження пологового будинку
Ось як працює всередині самохідна артилерія👇
That's how to work inside the self-propelled #artillery of the 3rd tank brigade. #StopRussia #RussianUkrainianWar #UAarmy #ЗСУ pic.twitter.com/mkr4SdMv9t— ArmyInform (@armyinformcomua) June 13, 2022
Внаслідок вчорашнього обстрілу Зеленодольська на Дніпропетровщині до поліції та органів місцевого самоврядування звернулося близько 120 громадян, житло яких постраждало через обстріли.
Окрім житлових будинків пошкоджено також будівлі ліцею та двох дитсадків.
Заступниця глави Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.
"Ми також повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і якнайшвидшим відновленням країни", – говорить Юрова.
Росіяни взяли в полон понад 30 водіїв Маріуполя, які евакуювали людей із зони бойових дій. Окупанти інкримінують полоненим водіям "тероризм" і хочуть ув’язнити на строк від 5 до 10 років. Зв’язку з водіями рідні не мають.
"Українська правда. Життя" розповідає історії людей, які потрапили в полон.
Що відбувається у найгарячішій точці фронту – Сєвєродонецьку. Розповідає очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
- Окупанти зруйнували всі мости, що ведуть до міста.
- Сєвєродонецьк не заблоковано, частина міста під українським контролем.
- Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах.
- Українські захисники мають змогу відправляти поранених у медзаклади.
Що відбувається на фронті станом на 18 годину 13 червня – зведення Генштабу ЗСУ:
📢 на Волинському та Поліському напрямках без особливих змін
📢 на Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області. Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку
📢 на Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку
📢 на Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах порушення логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку
📢 на Слов’янському напрямку противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту
📢 на Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське
📢 на Лиманському напрямку ворог активних дій не вів
📢 на Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.
📢 на Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Використовуючи результати вогневого ураження, вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка, Доломітне – Новолуганське, успіху не мав
📢 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії
📢 на Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій.
Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.
📢 на Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь: пісні російською мовою практично зникли з ефірів українських радіостанцій. Утім, експерти, гості, частина ведучих продовжують виходити в ефір та подавати інформацію мовою країни-агресора.
На Київщині виявили нову братську могилу з сімома цивільними українцями – їх знайшли на колишніх позиціях росіян поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.
Людей спершу катували, а потім розстріляли.
У багатьох з них були зв’язані руки та простріляні коліна. Наразі тіла ще не ідентифіковані.
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Журналіст Рікард Джозвяк: Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні і Молдові з умовами, Грузія – під питанням.
European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for 🇺🇦🇲🇩 but still question marks about 🇬🇪. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022
Володимир Зеленський: У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну.
Кілька світлин захисників Сєвєродонецька на Луганщині від фотографа Олександра Ратушняка.
Сєвєродонецьк лишається найгарячішою точкою великого фронту російсько-української війни.
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Попередні дані Донецької ОДА: росіяни вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів, понад 50 тисяч депортували до Росії та тимчасово окупованих територій Донеччини.
Після ракетного удару по Чернігівщині жителів деяких сіл Прилуцького району евакуюють через загрозу пожеж.
Окупована Херсонщина: ГУР Міноборони повідомляє, що окупанти примушують українських аграріїв поблизу Нової Каховки та Берислава здавати закупникам з Криму 70% врожаю.
12 червня у канадському місті Едмонтон провели акцію проти тортур над українськими військовополоненими – фото з УП поділилася одна з організаторок події, українка Інна Івченко.
Росіяни намагалися зірвати акцію вигуками "фашисти, нацисти".
Натомість канадійці підходили до учасників акцій й розпитувати про події в Україні.
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"У мене не буде імені, у мене не буде сім'ї. Я мав народитись у квітні, здається, в Ірпені".
Українська акторка, Тік-Ток блогерка Віка Григоца записала щемливого вірша про ненародженого в Ірпені малюка. Автор рядків невідомий.
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Українські військові показують залишки ракети, яку Росія випустила по Лисичанську на Луганщині – припускають, що це новітня російська ракета "Изделие 305Э", яка ще навіть не надійшла на озброєння армії РФ.
УП побачила ці уламки під час поїздки на схід.
Фото з нами поділився фотограф Олександр Ратушняк.
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Суд заарештував акції та кошти на суму 53,4 млн грн у компанії з виробництва та реалізації мінеральної води "Моршинська". Вона належить російському олігарху Міхаілу Фрідману.
Атака по Чернігівщині
Серед усіх тварин, які перебувають поруч з військовими упродовж восьми років війни, найчастіше зустрічаються і є найкращими супутниками воїнів саме собаки. І вони, як і решта інших тварин, які супроводжують захисників, допомагають наблизити нашу перемогу.
Як просуваються розслідування смертей цивільних? Розповідає голова Національної поліції України Ігор Клименко ⬇
- Поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців.
- 1200 тіл, у тому числі знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.
- Загалом приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки.
- Понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області.
- Щодо братських могил поки що рано називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по кілька тіл: "У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання поменше – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках."
"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони.
Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу".
Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee Global Forum – однієї з найвпливовіших структур, яка активно просуває рішення для оборони України.
Суд у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку РНБО і Мін’юст вважають проросійською.
Партія була заснована у серпні 2014 року під назвою "Робітників, селян, інтелігенції України". Актуальну назву "Соціалісти" партія отримала у лютому 2015 року.
Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно, критикував українську владу за невиконання Мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з "адміністративною владою" на Донбасі. Про відповідальність Росії за війну не згадували.
Ще один зрадник у лавах українських посадовців
Пушилин встретился с перешедшим на сторону России мэром Святогорска Владимиром Бандурой.— Новости Донбасса (@novostidnua) June 13, 2022
По словам Пушилина, он был с Бандурой «давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции»https://t.co/tvqSryHt7l pic.twitter.com/P6G36K9Owp
Росія з початку війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро.
ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти – 61% російського експорту викопного палива, що становить 57 мільярдів євро.
З окремих держав найбільшим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці – Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому – Італія (7,8 мільярда євро.
Бойова робота Повітряних Сил Збройних Сил України. Ціль знищено.
Аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів на Харківщині. Артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.
Михайло Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією:
- 1000 гаубиць калібру 155 мм;
- 300 РСЗВ;
- 500 танків;
- 2000 одиниць бронетехніки;
- 1000 дронів.
Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
1000 howitzers caliber 155 mm;
300 MLRS;
500 tanks;
2000 armored vehicles;
1000 drones.
Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.
📍Луганщина. Були три ворожі "Гради" – і нема трьох ворожих "Градів".
Російські окупанти продовжують розкрадати загарблені території. Із території ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" у Запорізькій області викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн.
Рівно 8 років тому, 13 червня 2014, Україна звільнила Маріуполь від загарбників.
Як це було – читайте тут.
За дании ЗМІ, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон мають приїхати до Києва 16 червня.
Таким чином вони засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн Володимиру Зеленському.
Візит відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.
Уже щонайменше 815 дітей постраждали в Україні: 288 загинули та 527 поранено.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель:
"Наша військова допомога має прибувати до ЗСУ якнайшвидше, тому що вони воюють не купюрами, а гарматами, які дозволяють чинити опір російській агресії.
Усі війни закінчуються припиненням вогню та переговорами, і необхідно, щоб Україна заходила на цей етап з сильною позицією, щоб Росія не могла залишатись на території, яку зайняла і окупувала після 24 лютого."
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав обстріли.
Есманська громада: майже о 6 ранку – обстріли з міномету. Після 7 ранку – близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії.
Постраждалих та руйнувань – немає. Протягом доби ворог продовжував обстріли прикордоння з важкого озброєння. Артилерія, міномети.
Жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає.
📍Дніпропетровщина
Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади. У самому Зеленодольську, попередьо, одна людина загинула, п’ятеро поранені. У Великій Костромці – без постраждалих. В обох населених пунктах зруйновані та пошкоджені будинки.
📍Харків
Ніч із обстрілами, за минулу добу по інфраструктурі Шевченківського райну міста Харкова окупанти завдавали удари з РСЗВ, попередньо – без жертв і потерпілих.
По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Богодухівській та Ізюмський райони. Попередньо – одна людина постраждала, Коробочкино, Чугуївський район.
📍Луганщина
Інтенсивні артобстріли Лисичанська. Загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річний хлопчик.
Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.
Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Трое загиблих, один поранений серед цивільних.
📍Донеччина
Активні бойові дії поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману.
Сьогодні вночі – авіаційні удари по Бахмуту, с.Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько пів сотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області – трансформаторні підстанції, електромережі.
Область залишається без газу, частково – без електрики та води.
Евакуація населення продовжується.
📍Миколаївщина
Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією — пошкоджені житлові будинки.
📍Херсонщина
Жителі Херсона проігнорували "вєлікій дєнь", організований окупаційною владою. За інформацією жителів області подібні заходи, без глядачів, проте за участі російських зірок пенсійного віку, відбулися у всіх великих містах Херсонщини з нагоди дня росії.
У цілому ситуація в області дуже важка. Бойові дії несуть багато пошкоджень, поранень та смертей. Стабільно критична ситуація у громадах області, які знаходяться на території Миколаєва, Снігурівки, Зеленодольська. Практично весь Бериславський район потерпає від вибухів та обстрілів, мародерств, знущань. Більшість сіл без води і світла, газу.
Щоденне зведення британської розвідки:
У районі Сєверодонецька продовжуються бої.
Ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.
У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним із найважливіших визначальних факторів у ході війни.
Втрати росіян станом на 13 червня:
- особового складу – близько 32300 (+150) осіб
- танків ‒ 1432 (+2) одиниці
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8)
- артилерійських систем – 718 (+3)
- реактивних систем залпового вогню – 226 (+0)
- засоби протиповітряної оборони – 97 (+0)
- літаків – 213 (+1)
- гелікоптерів – 178 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 585 (+3)
- крилатих ракет – 125 (+0)
- кораблів/катерів – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2460 (+5)
- спеціальної техніки – 54 (+0)
Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.
На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.
Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.
Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.
На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.
На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Готується до наступу.
На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.
При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.
На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.
Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.
Головні новини ночі й ранку:
- Російська армія вдарила з "Ураганів" по місту Зеленодольськ і селу Велика Костромка у Дніпропетровської області. Одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення.
- Генштаб повідомляє, що окупанти за підтримки артилерії вели штурм Сєвєродонецька і відтіснили наші підрозділи з центру міста.
- За даними американського Інституту дослідження війни, війська загабрників намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська. І вони досягли певного прогресу.
- Організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.
- Інформація оперативного командування "Південь": жителі Херсонщини проігнорували святкування так званого "Дня Росії" 12 червня, охоронців зі зброєю там було більше, ніж глядачів