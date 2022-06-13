Росіяни заходять вглиб Сєвєродонецька, а лідери Європи разом їдуть в Київ. 110-й день війни ОНЛАЙН

22:33

Цитати зі звернення Володимира Зеленського

🔻Зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю. Одеса залишається мішенню для російського флоту...

🔻У боях на Донбасі українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах.

🔻Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу.

🔻Маємо розуміти, що окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній блокаді. Я б назвав її цивілізаційною блокадою.

🔻Я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде.

🔻Звичайно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій.