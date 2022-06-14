Украина остановила наступление врагов на юге, Россия штурмует Северодонецк. Война 111 дней. ОНЛАЙН

23:29

Грузинський провладний телеканал Imedi у понеділок показав результати опитування про ставлення грузин до війни в Україні, яке містило маніпулятивні запитання і було розкритиковане як таке, що нагадує російську пропаганду.

Приміром, питання №3 мало таке формулювання: "Чи згодні ви з політикою "Грузинської мрії" не втягувати Грузію в російсько-українську війну?" Майже 78% опитаних погодились, майже 21% відповів заперечно.

Питання №4 звучало так: "Якщо Захід попросить Грузію приєднатись до війни проти Росії, якою має бути позиція Грузії?" Переважна більшість (83,6%) вказали, що Грузія не повинна втягуватись у війну.

У респондентів також поцікавились, "хто найбільше зацікавлений у відкритті другого фронту в Грузії". Більшість (28,4%) назвали опозиційну партію "Єдиний національний рух", по 12,4% – Росію і США, ще 8,6% – уряд України.