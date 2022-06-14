Украина остановила наступление врагов на юге, Россия штурмует Северодонецк. Война 111 дней. ОНЛАЙН
Триває 111 день повномасштабної війни.
Росія обстрілює Дніпропетровщину, Сумщину та Чернігівщину, веде активні бойові дії на Донеччині та Луганщині.
Володимир Зеленський запевняє, що українські військові мають стратегічну перевагу над російськими окупантами по всій лінії фронту, тож звільнення захоплених територій уже незабаром.
На Київщині знайшли ще одну братську могилу з закатованими цивільними.
Читайте хроніку попереднього воєнного дня
На цьому ми завершуємо онлайн 111 дня війни. Повернемося вже о 9 ранку.
Спокійної нам ночі.
Адміністрація Праги закриє центр у районі Височани, який приймав насамперед українських біженців – це пов'язано з перевантаженістю чеської столиці та її недостатньою пропускною здатністю.
Грузинський провладний телеканал Imedi у понеділок показав результати опитування про ставлення грузин до війни в Україні, яке містило маніпулятивні запитання і було розкритиковане як таке, що нагадує російську пропаганду.
Приміром, питання №3 мало таке формулювання: "Чи згодні ви з політикою "Грузинської мрії" не втягувати Грузію в російсько-українську війну?" Майже 78% опитаних погодились, майже 21% відповів заперечно.
Питання №4 звучало так: "Якщо Захід попросить Грузію приєднатись до війни проти Росії, якою має бути позиція Грузії?" Переважна більшість (83,6%) вказали, що Грузія не повинна втягуватись у війну.
У респондентів також поцікавились, "хто найбільше зацікавлений у відкритті другого фронту в Грузії". Більшість (28,4%) назвали опозиційну партію "Єдиний національний рух", по 12,4% – Росію і США, ще 8,6% – уряд України.
Зеленський попросив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного перевірити чи забезпеченні українські захисники необхідними засобами захисту 🧐
Українські військові оприлюднили фото збитого російського безпілотного комплексу "Орлан-10"!
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр: Україна на сьогодні отримала від західних партнерів близько 10% від військової допомоги, необхідної для протидії російській агресії.
До Києва повернувся ще один посол – посол Словенії, Томаж Менцін.
Ambassador of Slovenia to Ukraine Tomaž Mencin has returned to @Kyiv. Slovenia is supporting #Ukraine and its brave people in their fight for #freedom & democracy #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/Hgz8RdP21Z— Slovenia in Ukraine (@SLOinUKR) June 14, 2022
Бійці криворізького підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ під час патрулювання у херсонських лісах знайшли знесилене дитинча косулі. Його матір загинула на російській "розтяжці".
Медики надали допомогу тварині, бо дитинчатко косулі було поранене. Його трохи підгодують і випустять на волю.
США спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні.
Очевидці публікують у соцмережах фото і відео великої пожежі з чорним димом в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
Наразі точної інформації про пожежу немає, однак припускають, що це горить російський склад боєприпасів. На опублікованих відео чутно детонацію боєприпасів.
Кількість постраждалих внаслідок збитої ракети на Тернопільщині та Львівщині зросла з 4 до 6, серед них є дитина.
Зведення Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.
На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів в прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.
На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.
На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.
На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.
Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.
В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.
На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.
В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.
Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БпЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій.
На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
Українська версія "Поцілунку" Густава Клімта
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Українські спецслужби попереджають, що у найближчі дні російські окупанти можуть опублікувати відео для дискредитації захисників Маріуполя. Зокрема, може бути озвучена інформація, яка може не відповідати дійсності і грати на руку російській пропаганді.
Наслідки ракетного удару по Прилуччині Чернігівської області.
Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та автомобілі. Вибуховою хвилею в низці споруд вибиті вікна, пошкоджені стіни і дахи.
💪Повітряні сили України знищили три російські ракети, запущені з Чорного моря
На Харківщині окупанти обстріляли селище міського типу Золочів снарядами на парашутах. Пошкоджено чотири будинки.
Український актор та телеведучий Андрій Бедняков з Маріуполя відреагував на російське перейменуванні міста у МарИуполь.
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💪Десантно-штурмові війська Збройних сил України збили російський безпілотник "Орлан", який розвідував позиції українського війська.
Наслідки руйнувань на Львівщині. Уламок збитої ворожої ракети потрапив у цегельню міста Золочева. Постраждало 4 людини, одна з яких дитина.
🌾Російські окупанти вкрали майже 2 тисячі тонн зернових з підприємств у Запорізькій області.
Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети на заході України
- На Львівщині над Золочевом сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури – голова ОВА Максим Козицький.
- На Тернопільщині сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо, жертв та руйнувань немає – голова ОВА Володимир Труш.
- На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. Попередньо – жертв та руйнувань немає – голова ОВА Сергій Гамалій.
Оголошена тривога по всій країні
На фронті, у бою під Ізюмом, загинув відомий київський активіст Роман Ратушний. Він був розвідником 93 ОМБр "Холодний яр". 5 липня Ратушному мало б виповнитися 25 років.
Служба безпеки України оприлюднила нове відео з російськими військовими-мародерами.
Запис, очевидно, зроблений у березні 2022 року, спочатку російські вояки "героїчно" виламали двері магазину, а потім почали "демілітаризувати" його полиці.
Крали все, що потрапляло під руку: від батарейок до парфумів. Сумки для награбованого вони взяли тут же, в крамниці.
Україна повернула тіла ще 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання.
Процес вилучення активів, які належали російським державним "Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету.
Чому і що саме відбувається читайте тут.
Із Лисичанська та навколишніх населених пунктів евакуювали близько 70 мешканців.
Голова обласної адміністрації Сергій Гайдай: "Нарешті. Наші люди хочуть масово виїжджати. На це знадобилося 110 днів виживання під обстрілами."
Журналісти "Суспільного" потрапили під обстріл у Лисичанську
Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс:
"Українці захищають наші європейські цінності. І якщо з огляду на це вони просять про можливість вступити до ЄС, ми не можемо сказати ні."
Нове перехоплення СБУ свідчить: лише 1 з 10 російських окупантів готовий до прямого зіткнення з українськими військовими:
"У нас, бля*, дох*я хтось відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять людей... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять людей з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?".
Суд у Львові заборонив чергову проросійську партію – "Наші" екснардепа Євгенія Мураєва.
Пам’ятник, який окупанти зібрались встановити у Бердянську Запорізької області.
За словами мешканців, нещодавно у зеленій зоні Приморської площі міста, що на центральній набережній, провели "урочисте відкриття закладного каменю". На ньому вказано, що на цьому місці буде "пам’ятник російському солдату-визволителю"
Окупанти на Херсонщині погрожують репресіями тим посадовцям, які не підтримують їх і майбутню анекію Росією.
А ще у березні Путін публічно заявяляв, мовляв, Росія не має на меті окупацію українських територій.
Що відбувається на фронті? Ранкове зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності армійців Білорусі не відзначалося.
На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, що залучається до прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Їх підслили двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ.
Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Провів повітряну розвідку БпЛА у районі населеного пункту Середина Буда Сумської області.
На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.
На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.
На Лиманському напрямку росіяни перегруповують війська з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.
На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.
На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Посилив застосування авіації та артилерії для сковування наших військ.
На Південнобузькому напрямку Росія зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій.
На Криворізькому напрямку загарбники провели мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.
На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
У Росії недалекого від кордону з Україною стався вибух. Йдеться про місто Клинці Брянської області, що знаходиться у 50 км від кордону. У місті є військова база.
Офіційно місцева влада повідомила про обстріл, не уточнивши, звідки він був здійснений. Кажуть про пошкодження кількох житлових будинків і поранення чотирьох людей
‼️ Сьогодні опівночі ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) June 14, 2022
Прикордонники нарахували більше 10 вибухів ворожих мін та артилерійських снарядів.
Ще 4 рази рашисти обстріляли Шосткинський район Сумщини учора. pic.twitter.com/vKmoFfy0m6
Ще три банки РФ залишаються без міжбанківської системи SWIFT. Це найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк.
Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.
Втрати російські окупантів станом на 14 червня:
- особового складу – близько 32 500 (+200) осіб,
- танків ‒ 1 434 (+2) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3 503 (+11),
- артилерійських систем – 721 (+3),
- реактивних систем залпового вогню – 229 (+3),
- засобів протиповітряної оборони – 97 (+0),
- літаків – 213 (+0),
- гелікоптерів – 179 (+1),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблів/катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13),
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Росія обстріляла Одещину
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Запорізька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька області, Кіровоградщина, Черкащина, Чернігівщина, Полтавщина, Київщина та Житомирщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Сумщина
Вночі ворог обстрілював прикордонні громади з артилерії (РСЗВ та САУ) та мінометів.
Попередньо пошкодили насосну станцію. Жертв немає. Детальна інформація з’ясовується.
📍 Дніпропетровщина
Ворог знову обстріляв а з "Ураганів" два райони – Криворізький та Синельниківський. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо, людей не зачепило.
📍Харків
Ніч із обстрілами, за попередніми даними, постраждалих немає.
Протягом доби по області внаслідок обстрілів окупантів поранено 5 людей в Ізюмському, Чугуївському районах та Харкові.
Загибла одна людина в Чугуївському районі.
📍Луганщина
Штурм Сєвєродонецька триває. Ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Втім, наступ в районі Метьолкіного в росіян не вдався.
Активні бойові дії мали місце на напрямках Тошківка – Устинівка, Оріхове – Золоте, Комишуваха – Врубівка, Василівка – Білогорівка, Ниркове – Миколаївка.
Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два.
Загиблих цивільних – дві людини, поранено – одну.
📍Донеччина
Військові тримають лінію фронту. Ворог обстрілює позиції та населені пункти з артилерії, РСЗО Град і Ураган, завдає ракетних ударів.
За добу російська армія вбила двох, п’ятеро цивільних поранено.
Область залишається без газу, частково – без води та електики.
Ворог прицільно й навмисне знищує об'єкти критичної інфраструктури.
Евакуація населення продовжується.
📍Миколаївщина
Вночі обстрілів зазнала Інгульська громада. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Зранку обстріляли Парутинський старостинський округ Куцурубської громади. За попередньою інформацією пошкоджень та потерпілих немає.
📍Херсонщина
За інформацією жителів області напруга не спадає, адже окупанти продовжують обстріл сусідніх регіонів із території Херсонщини, а також хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити втрачені села. Стабільно тяжкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі, в більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ.
Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.
🇬🇧 За оцінкою британської розвідки, попри збільшення Росією фінансування на воєнні витрати, країна буде мати проблеми з поповненням запасів техніки через вплив санкцій Заходу та нестачу досвіду у деяких сферах.
Щодо бойових дій зазначається, що оперативні зусилля РФ і далі зосереджені довкола Сєвєродонецька. Також, вперше за кілька тижнів, можливо відбулось невелике просування в районі Харкова
Дякуємо Збройним силам України за можливість зустірти новий день!
Важливі новини ночі:
- За даними видання Politico, Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС.
- США намагаються завадити іншим країнам купувати викрадене Росією українське зерно.
- За даними компанії, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб, очікується, що до кінця року Україну залишать 2800 мільйонерів, або 42% усіх осіб, що мають статок в мільйон доларів.
- ЗСУ на півдні знищили 28 окупантів, гаубицю "Мста-Б" та командно-штабну машину.
- На Миколаївщині та Херсонщині росіяни двічі атакували парою гелікоптерів Мі-8 наші позиції. В районі Снігурівки Миколаївської області був повітряний бій.