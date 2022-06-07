Україна отримує тіла загиблих на "Азовсталі" та тримає оборону в Сєвєродонецьку. 104 день війни

Пішов 104 день війни, у якій Україна захищає свою територію, людей та державність.

Найгарячішою точкою фронту вже кілька тижнів лишається Сєвєродонецьк на Луганщині – у місті тривають вуличні бої, проходить "артилерійська дуель". По всій області, після загибелі французького журналіста, зупинена евакуація.

Також фронт посувається все ближче до Бахмута на Донеччині – у місті продовжують закриватися магазини. Усе продовольство везуть аж з Дніпра, хліб востаннє централізовано привозили до міста аж 3 червня.

Україна почала отримувати перші тіла бійців, які полягли на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Військово-морські сили відтіснили Росію від українських узбережь на 100 кілометрів. Увесь світ чекає на поставки українського зерна, яке неможливо вивезти через заблоковані Росією порти.

"Українська правда" дізнається та розповідає про найважливіші події, деталі війни в цьому тексті.

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