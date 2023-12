Україна отримує тіла загиблих на "Азовсталі" та тримає оборону в Сєвєродонецьку. 104 день війни

Подоляк: "Спершу Рада ЄС анонсує блокування для Росії доступу до хмарних сервісів у шостому пакеті санкцій. Потім повідомлення редагують, видаляючи цю згадку. Роз’яснень від посадовців немає. Санкційний тиск потрібно посилювати, а не послаблювати."

At first, the EU Council announces the blockage of 🇷🇺 from 🇪🇺 cloud services in the Sixth Sanction Package. Then, @EUCouncil edits the message, removing these references. No clarifications or explanations from the officials. We must increase the sanctions pressure, not decrease.