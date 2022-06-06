Росіяни знову стріляють по Києву і намагаються наступати на Донеччині. 103 день великої війни
103 день Україна захищається від повномасштабного вторгнення Росії.
Окупанти наступають на сході, зокрема на Сєвєродонецькому, Слов'янському, Бахмутському напрямках. У багатьох містах уже тривалий час немає жодних комунікацій.
5 червня вперше за приблизно місяць росіяни атакували ракетами Київ.
60% Запорізької області тимчасово окуповано. ЗСУ ідуть у контрнаступ на Харківщині та Херсонщині.
"Українська правда" стежить за ситуацією на фронті та в тилу в цьому онлайні. Сьогодні на обкладинці – адвокат, а нині боєць ЗСУ Масі Найєм, який отримав серйозне поранення в голову 5 травня.
Хроніка попереднього воєнного дня: Війна. День 102. ОНЛАЙН
🕯У День журналіста "АБО" – агенція медійного росту" згадує всіх колег, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну – наразі відомо про 34 медійників, зокрема іноземців.
Дитинство на Луганщині 💔. У Лисичанську під час вибухів діти продовжують кататися на гойдалках.
Через війну в Україні на деокупованих територіях є ризики епідеміологічних спалахів:
- проблеми з питною водою;
- підтоплення територій;
- зупинка вакцинації;
- поширення інфекційних хвороб.
У Латвії заборонили всі російсьйські телеканали допоки Росія не поверне Україні всі тимчасово окуповані території та анексований Крим.
У тимчасово окупованому Маріуполі щодня за продуктами харчування, які роздають російські армійці, стоять у черзі близько 1,5-2 тисячі мешканців міста. Натомість у "гуманітарному штабі" за день видають лише до 400 наборів без питної води.
Журналістка "Української правди" Ольга Кириленко побувала в одному з фронтових міст Донеччини – Бахмуті, який активно обстрілюють російські військові.
Як виглядає місто та чому люди не хочуть евакуюватися, дивіться у репортажі.
Так званий голова окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо заявив, що в окупованій області відзначать день Росії.
Спротив Херсону – непереможний 💪🇺🇦
📸: Генеральний штаб ЗСУ
Станом на ранок 6 червня у Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту, загроза висадки ворожого десанту в Одесі також не зникла. - речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук
Генерал Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів Головного управління розвідки у Сєвєродонецьку.
Зазначається, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.
😔 Харків. Випускники танцюють прощальний вальс біля руїн своєї школи
У місті Миколаїв зранку в понеділок 6 червня чути вибухи. - міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
У майстерні художника Максима Гладька є багато картин, а одна з серій робіт присвячена псу Патрону.
Цю серію автор не вважає витвором мистецтва – картини з героїчним собакою більше призначені для оцифрування, зізнається художник у коментарі "Суспільному".
Своїми роботами Максим Гладько ділиться у соцмережах, зокрема на Facebook.
🧐 Російська ракетна атака на Київ у неділю вранці, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки — розвідка Британії
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.
На Полтавщині ніч минула відносно спокійно, вночі у небі над Полтавщиною ЗСУ було збито ворожу ракету.
Харківщина: увечері та вночі обстрілювали житлові райони окраїн Харкова, зокрема Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає.
Вночі обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське. По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом по області за добу 10 поранених, 3 загиблих.
Луганщина: половину Сєвєродонецька відбили. Запеклі вуличні бої, багато поранених військових. У Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього пекла хліб для містян. Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. 1 людина загинула.
Донеччина: обстріли по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град"; ракетні удари. Під обстрілами — Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, смт. Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, серед яких житлові будинки та промислові об'єкти. Загинуло 2 цивільних. Триває евакуація населення.
Миколаївщина: вночі один із районів міста Миколаїв зазнав артилерійських обстрілів, сталося пошкодження приватного житлового будинку.
Миколаївський район: вночі у результаті потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків у с. Лупарево Галицинівської громади зайнялася пожежа господарчої будівлі та сухої трави на відкритій території.
Херсонщина: ситуація в області критична у всіх напрямках: відсутність мобільного та Інтернет зв’язку, провізії, ліків та готівки. Місцеві жителі повідомляють про мінування. Бої тривають на кордоні областей та у Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06
У небі над Полтавською областю збили ракету російських військ. - глава ОДА Дмитро Лунін
🇬🇧 Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км — про це заявив міністр оборони Бен Воллес.
⚔️ У Білорусі вздовж кордону з Україною присутні ЗС РФ з ОТРК "Іскандер-М", зенітно-гарматними комплексами "Панцирь-С1", зенітними ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авівації — Генштаб ЗСУ
Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт стверджує, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке знаходиться близько до кордону з Україною.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли наші сили із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.
На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні рубежів. Веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.
На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога - на наступі в напрямку Слов’янська. Із артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.
На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ в районі Святогірська. Також ворог веде штурм у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.
На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурм в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.
На Південнобузькому напрямку окупанти стріляли із артилерії в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збитоли бойовий вертоліт Ка-52 та БПЛА.
❗️У Херсоні чутно вибухи. - Суспільне.Херсон
Те, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян. - американський Інститут вивчення війни (ISW)
У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов ліквідований.
Доброго ранку 🇺🇦
Почнімо день з економічних новин цієї війни:
- найбільші юридичні компанії Великої Британії почали відмовлятись працювати з російськими клієнтами на тлі війни в Україні, яка триває вже більше 100 днів
- у Верховній Раді готується законопроєкт про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час війни
- Франція веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти та дизельного палива як альтернативу російським джерелам енергії
- Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію.