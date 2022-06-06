Росіяни знову стріляють по Києву і намагаються наступати на Донеччині. 103 день великої війни
103 день Україна захищається від повномасштабного вторгнення Росії.
Окупанти наступають на сході, зокрема на Сєвєродонецькому, Слов'янському, Бахмутському напрямках. У багатьох містах уже тривалий час немає жодних комунікацій.
5 червня вперше за приблизно місяць росіяни атакували ракетами Київ.
60% Запорізької області тимчасово окуповано. ЗСУ ідуть у контрнаступ на Харківщині та Херсонщині.
"Українська правда" стежить за ситуацією на фронті та в тилу в цьому онлайні. Сьогодні на обкладинці – адвокат, а нині боєць ЗСУ Масі Найєм, який отримав серйозне поранення в голову 5 травня.
Хроніка попереднього воєнного дня: Війна. День 102. ОНЛАЙН
На цьому ми завершуємо наш онлайн 103 дня війни, повернемося зранку, о 5:30.
Спокійної нам ночі.
На фото 93 бригада "Холодний яр" стріляє трофейними "Градами".
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
- Привітав журналістів з їхнім професійним святом. У час війни слово "свято" звучить дуже неприродно. Звичайно, цьогоріч не святкуємо. Але все одно вітаємо. Все одно відзначаємо внесок журналістів і журналісток України та всіх, від кого залежить робота ЗМІ. Це люди, які тримають інформаційний фронт і яким я вдячний за це від імені всіх нас, всіх українців.
Нагородив сьогодні кореспондентів і медійників, які працюють на війні зараз. Вручив нагороди також і рідним тих, чиє життя забрала війна. 32 працівники ЗМІ загинули за час від 24 лютого.
- Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес – збереження уваги, і його не можна зупиняти ні на мить.
І це стосується усіх, насправді. Тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже складно. Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Звичайно, в першу чергу, це стосується журналістів.
- Сьогодні мені подарували поштові марки, які випустили в Іспанії на підтримку України. Здавалося би, що може змінити поштова марка? Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей.
- Наші герої не здають позицій в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої. Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогірʼя, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.
Депутати британського парламенту від Консервативної партії не змогли оголосити вотум недовіри прем’єру Борису Джонсону.
Американське видання Politico показало, як воюють артилеристи з легендарної 93 бригади "Холодний яр".
Керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк: у місті тривають вуличні бої, між українськими захисниками та російськими загарбниками ведеться справжня артилерійська дуель.
Хороші новини із Запоріжжя: за словами мера Івана Федорова, окупанти покинули майже всі блок-пости у Мелітопольському районі, бо бояться наступу українських захисників.
Протягом години російські війська тричі обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.
"Одного ока в мене не буде ніколи" 💔
Боєць ЗСУ, адвокат Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан.
Президент Володимир Зеленський наголошує, що якщо ЗСУ відійдуть від Сєвєродонецька, то потім при намаганні його повернути втрати будуть набагато більшими.
Україна отримала перші тіла захисників, які полягли на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
Обмін тілами відбувся 4 червня. За даними Associated Press, Україна та Росія обміняли по 160 тіл.
Десятки тіл бійців, за словами екскомандира "Азова" Максима Жоріна, доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації останків.
Президент Зеленський заявив, що ні його, ні голову МЗС Дмитра Кулебу не запросили на зустріч щодо експорту зерна Чорним морем, що відбудеться в Анкарі 8 червня❗
Що відбувається на фронті – зведення Генштабу станом на 18:00:
📢 на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював
📢 на Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.
📢 на Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від Харкова
Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.
📢 на Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород-Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.
📢 на Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації.
Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.
📢 на Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут-Сіверодонецьк❗
📢 на Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.
Наші воїни утримують контроль у місті Сівєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове
📢 на Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.
З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.
📢 на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.
Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.
📢 на Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Готується до активізації бойових дій.
На Донеччині продовжують пустішати магазини – їм не підвозять продуктів.
Як розповідають місцеві продавчині, в області не лишилося жодної робочої продуктової бази – усі продукти везуть з Дніпра, тому на них велика націнка. У невеликому місті поблизу Бахмута пляшка мінералки коштує 50-60 гривень.
У самому Бахмуті не працюють банкомати. Деякі магазини приймають лише готівку.
Хліб у Бахмут централізовано везуть аж з Дніпра, востаннє його завозили три дні тому – 3 червня.
На фото УП місцевий гуманітарний штаб у Бахмуті – там можна отримати продуктовий набір та одяг, місцевих дітлахи на канікулах та поля в колір українського прапора.
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Президент Зеленський: західні політики починають штовхати Україну до завершення війни із не вигідним результатом, але Україна подібних переговорів ні з ким не веде.
⚡В російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних – СБУ перехопила чергову розмову окупантів.
"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров".
Вже майже місяць, як потік людей на в'їзд в Україну через її західний кордон перевищує потік на виїзд. За останні 27 днів в Україну прибули близько 184 тисячі осіб.
💪ЗСУ відбили атаку ворога у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного.
Володимир Зеленський заявляє, що поки що українські аналітики не бачать реальних ризиків повторного вторгнення в Україну з території Білорусі.
Окупанти продовжуть нещададно обстрілювати Сумську область
В окупованому Маріуполі російські військові поширюють антиукраїнські фейки серед місцевого населення. Радник міського голови Петро Андрющенко спростовує брехливі заяви окупантів:
🔴Фейк. Всі пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банковских картках маріупольців, будуть спрямовані на користь ЗСУ якщо не будуть терміново зняті з рахунку.
🟢Правда. Всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-куди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.
🔴Фейк. Всі, хто залишається в місті, є злочинцями і підлягають арешту при перетині блокпосту в Україні
🟢Правда. Люди, що опинились на тимчасово окупованої території, є громадянами України і не переслідуються за законом. Окрім того, для кожного маріупольця працює вже 4 муніципальних центри "ЯМаріуполь" у різних містах України для надання всього спектру допомоги та адаптації при тимчасовій евакуації.
🔴Фейк. Всіх чоловіків одразу мобілізують в українсЬтку армію при перетині блокпосту в Україні.
🟢Правда. Ніхто навіть не вручає повістки. Ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці пізніше на військовий облік. Більш того, навіть за бажанням, сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.
Наслідки російських обстрілів
- Під час ранкових обстрілів Миколаєва постраждали мешканці міста, одна людина загинула.
- Внаслідок ракетних обстрілів Лозової, що на Харківщині, пошкоджені дві школи, три дитячих садки, також значна частина багатоповерхівок та гуртожитки, де проживали ще й переселенці. Також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
|фото з Миколаєва
🕯У День журналіста "АБО" – агенція медійного росту" згадує всіх колег, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну – наразі відомо про 34 медійників, зокрема іноземців.
Дитинство на Луганщині 💔. У Лисичанську під час вибухів діти продовжують кататися на гойдалках.
Через війну в Україні на деокупованих територіях є ризики епідеміологічних спалахів:
- проблеми з питною водою;
- підтоплення територій;
- зупинка вакцинації;
- поширення інфекційних хвороб.
У Латвії заборонили всі російсьйські телеканали допоки Росія не поверне Україні всі тимчасово окуповані території та анексований Крим.
У тимчасово окупованому Маріуполі щодня за продуктами харчування, які роздають російські армійці, стоять у черзі близько 1,5-2 тисячі мешканців міста. Натомість у "гуманітарному штабі" за день видають лише до 400 наборів без питної води.
Журналістка "Української правди" Ольга Кириленко побувала в одному з фронтових міст Донеччини – Бахмуті, який активно обстрілюють російські військові.
Як виглядає місто та чому люди не хочуть евакуюватися, дивіться у репортажі.
Так званий голова окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо заявив, що в окупованій області відзначать день Росії.
Спротив Херсону – непереможний 💪🇺🇦
📸: Генеральний штаб ЗСУ
Станом на ранок 6 червня у Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту, загроза висадки ворожого десанту в Одесі також не зникла. - речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук
Генерал Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів Головного управління розвідки у Сєвєродонецьку.
Зазначається, що Буданов ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів ГУР МО України.
😔 Харків. Випускники танцюють прощальний вальс біля руїн своєї школи
У місті Миколаїв зранку в понеділок 6 червня чути вибухи. - міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
У майстерні художника Максима Гладька є багато картин, а одна з серій робіт присвячена псу Патрону.
Цю серію автор не вважає витвором мистецтва – картини з героїчним собакою більше призначені для оцифрування, зізнається художник у коментарі "Суспільному".
Своїми роботами Максим Гладько ділиться у соцмережах, зокрема на Facebook.
🧐 Російська ракетна атака на Київ у неділю вранці, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки — розвідка Британії
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.
На Полтавщині ніч минула відносно спокійно, вночі у небі над Полтавщиною ЗСУ було збито ворожу ракету.
Харківщина: увечері та вночі обстрілювали житлові райони окраїн Харкова, зокрема Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає.
Вночі обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське. По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом по області за добу 10 поранених, 3 загиблих.
Луганщина: половину Сєвєродонецька відбили. Запеклі вуличні бої, багато поранених військових. У Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього пекла хліб для містян. Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. 1 людина загинула.
Донеччина: обстріли по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град"; ракетні удари. Під обстрілами — Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, смт. Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, серед яких житлові будинки та промислові об'єкти. Загинуло 2 цивільних. Триває евакуація населення.
Миколаївщина: вночі один із районів міста Миколаїв зазнав артилерійських обстрілів, сталося пошкодження приватного житлового будинку.
Миколаївський район: вночі у результаті потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків у с. Лупарево Галицинівської громади зайнялася пожежа господарчої будівлі та сухої трави на відкритій території.
Херсонщина: ситуація в області критична у всіх напрямках: відсутність мобільного та Інтернет зв’язку, провізії, ліків та готівки. Місцеві жителі повідомляють про мінування. Бої тривають на кордоні областей та у Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06
У небі над Полтавською областю збили ракету російських військ. - глава ОДА Дмитро Лунін
🇬🇧 Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км — про це заявив міністр оборони Бен Воллес.
⚔️ У Білорусі вздовж кордону з Україною присутні ЗС РФ з ОТРК "Іскандер-М", зенітно-гарматними комплексами "Панцирь-С1", зенітними ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авівації — Генштаб ЗСУ
Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт стверджує, що вранці 6 червня було обстріляно селище Тьоткіне, яке знаходиться близько до кордону з Україною.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли наші сили із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.
На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні рубежів. Веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.
На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога - на наступі в напрямку Слов’янська. Із артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.
На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ в районі Святогірська. Також ворог веде штурм у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.
На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурм в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.
На Південнобузькому напрямку окупанти стріляли із артилерії в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збитоли бойовий вертоліт Ка-52 та БПЛА.
❗️У Херсоні чутно вибухи. - Суспільне.Херсон
Те, що ЗСУ проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян. - американський Інститут вивчення війни (ISW)
У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов ліквідований.
Доброго ранку 🇺🇦
Почнімо день з економічних новин цієї війни:
- найбільші юридичні компанії Великої Британії почали відмовлятись працювати з російськими клієнтами на тлі війни в Україні, яка триває вже більше 100 днів
- у Верховній Раді готується законопроєкт про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищено під час війни
- Франція веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами про постачання нафти та дизельного палива як альтернативу російським джерелам енергії
- Туреччина заявила, що "у найближчі дні" очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України морським шляхом, але навіть після домовленості знадобиться близко 5 тижнів, аби почати операцію.