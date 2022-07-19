19:07

Які руйнування залишають по собі окупанти? На прикладі міста Буча, що на Киїщині:

❗Інфраструктурні збитки на суму 5,1 млрд грн.

❗Найбільше постраждав житловий фонд – на 2.4 млрд грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків – 1.6 млрд грн та майже 679 млн грн – приватних будинків.

❗Загальна площа постраждалих житлових будинків – понад 1 млн м2. Пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.

Дані – KSE Institute за результатами оцінки в рамках спільного з SmartFarming та Vkursi Zemli проєкту Rebuildua.