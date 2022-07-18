Війна. День 145. ОНЛАЙН

21:08

Що "Українській правді" розповіла аналітик ISW Наталія Бугайова

Про оперативну паузу Росії: Після Луганської області, Росія ймовірно має можливість просунутися в Донецькій області. Але після цього, найімовірніше, їх наступ кульмінує – у короткостроковій перспективі. Росіяни витратили багато ресурсів на захоплення обмежених цілей. Одна з причин, через яку вони брали зараз оперативну паузу – створити умови для захоплення Донецької області. Зараз Росія виходить із цієї паузи.

Про формування нових сил в РФ: Ми бачимо з відкритих джерел, що йде формування добровольчого танкового батальйону в Нижегородській області. Також йдуть формування добровольчих батальйонів по всій Росії. Це нові люди, їх треба тренувати та робити з них боєздатні юніти. Для цього потрібні офіцери, з якими у Росії проблеми. Але вони намагатимуться це зробити однозначно.

Про удари по російських складах: Ці удари мають велике значення, звичайно – вони впливають на те, де росіяни можуть розміщувати свої склади. Це має певний психологічний ефект, оскільки вони розуміють, що вони не в безпеці на окупованих територіях.

Про можливість залучення білоруської армії Росією: Завжди є ризик, що Путін дотисне Білорусь. Але білоруська армія нечисленна, непідготовлена, і вони не хочуть воювати в цій війні. Це не Росія, яка має ідею в цій війні, у Білорусі немає в цій війні мотивації. Білорусь – це країна, яка не воювала давно і, ймовірно, буде шок від втрат. Тобто може початися розхитування ситуації у самій Білорусі, і це є ризиком для Росії.

Про ймовірність нападу на Одесу: З воєнного погляду, мені здається, у них зараз немає можливості взяти Одесу. Будуть ракетні удари, які ми бачимо. Але мені здається говорити зараз про Одесу передчасно, поки вони не завершили Донбас. Але їхні наміри не змінились. Якщо вони окопаються на Півдні, згодом буде наступ на Одесу.

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