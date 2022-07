Росія стикається із серйозним браком особового складу у війні проти України і розривається між Донбасом та Херсоном, що уповільнює її просування.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

