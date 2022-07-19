Венедиктова и Баканов уволены. Главное за 146-й день войны. ОНЛАЙН
Триває 146-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Росія призначила свого чиновника "главою уряду" окупованої Запорізької області
Українські військові відбивають штурми росіян. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорить, що за допомогою іноземної зброї HIMARSН Україні вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою.
Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України та анонсував звільнення 28 посадовців СБУ.
Читайте про важливі події воєнного дня, що минув, 145-го
📍Одещина. Ворог ударив ракетою по населеному пункту.
На щастя, жертв і постраждалих немає. Загорілось сміття та старе складське приміщення. Пожежа вже ліквідована.
Міністр оборони Олексій Резніков:
"Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів це хороший шанс протестувати їх озброєння. Тому давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація...
Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби і зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання.
Ми ділимося всією інформацією та досвідом із нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога".
❗Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть додаткові системи HIMARS, а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилер
Вечірнє звернення Зеленського. Що сказав президент?
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Щодобово окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою-терористом. Минулої ночі вони здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – 7 ракет "Калібр" морського базування проти звичайного села. Це не дешеві і не прості ракети – Росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле і непрацююча ферма, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу.
На щастя, загиблих немає – люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані, і серед них 5-місячна дитина.
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Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб – це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, зустріч у Білому Домі з першою леді Джилл Байден – Президент Байден, віце-Президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України.
Завтра Олена виступатиме в Конгресі – від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок, і це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його дійсно почують ті, від кого залежить ухвалення рішень в США.
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Триває оновлення силової вертикалі держави. Сьогодні призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Звільнив одного із заступників голови СБУ.
Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено.
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Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про створення спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту.
Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю.
📍Слов'янськ. Наслідки російських обстрілів.
Горів легковий автомобіль. Зруйновані конструктивні елементи приватного житлового будинку. З-під завалі дістали тіла 2 чоловіків.
|Фото: ДСНС
Кібершпигуни, пов’язані з розвідкою Росії, атакують країни-члени НАТО.
Хакери використовують хмарні сервіси на кшталт Google Drive чи Dropbox, щоб уникнути викриття. Вони намагалися здійснити злам за допомогою фішингових електронних листів. Їх розіслали до кількох дипломатичних представництв країн Заходу й НАТО протягом травня-червня. Всередині листів був нібито порядок денний зустрічі з послом однієї з країн.
Театр імені Лесі Українки в Києві позбувся згадки про "російську драму" в назві.
Тепер він "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки". Таке рішення ухвалив Кабмін.
#Донеччина Ворог обстріляв Слов'янськ— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 19, 2022
Відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку. На місці працювали Слов’янські рятувальники. Завершений розбір завалів приватного житлового будинку. Виявлено та вилучено з під завалів тіла 2 чоловіків. pic.twitter.com/8JAe0OChgV
Пише німецька газета Die Welt:
Уряд Німеччини попри обіцянки не збільшив військову підтримку України, опозиція вважає таку поведінку ганебною.
У понеділок канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина "підтримуватимеме Україну стільки, скільки вона потребуватиме". Однак, як пише ЗМІ, дії уряду не відповідають його заявам.
Скорочення поставок випливає зі списку поставленої до Києва зброї, який сам федеральний уряд опублікував 21 червня.
В районі Нової Каховки українські захисники збили російський винищувач, імовірно Су-35. Він намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.
Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію, яка має моніторити отримання і використання міжнародної допомоги, зокрема зброї.
Головою обрали нардепа з фракції "Голос" Рустема Умєрова, його заступником – нардепа Олександра Завітневича ("Слуга народу").
Зеленський звільнив Ірину Венедіктову. Підписав указ, позбавивши її посади.
Раніше за її звільнення вже проголосувала Рада, такий указ підписав
Які руйнування залишають по собі окупанти? На прикладі міста Буча, що на Киїщині:
❗Інфраструктурні збитки на суму 5,1 млрд грн.
❗Найбільше постраждав житловий фонд – на 2.4 млрд грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків – 1.6 млрд грн та майже 679 млн грн – приватних будинків.
❗Загальна площа постраждалих житлових будинків – понад 1 млн м2. Пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.
Дані – KSE Institute за результатами оцінки в рамках спільного з SmartFarming та Vkursi Zemli проєкту Rebuildua.
Зведення від Генштабу
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Завершується ротація підрозділів, які задіяні до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.
На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.
Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.
На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.
Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.
Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.
Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив.
На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.
Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.
Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль.
Завдав авіаудару неподалік Кам’янки.
На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.
В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря.
В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї.
Наслідки ракетного удару по Краматорську Донецької області: одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджено 10 багатоповерхівок.
Окупанти у тимчасово окупованому Маріуполі позбавили громадян України права властності на нерухомість у місті.
Українські нацгвардійці під Слов'янськом знищили групу росіян. За даними британської розвідки, Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за український Донбас.
У Росії заявили, що якщо переговори з Україною відновляться, то Москва висуне "жорсткіші умови" і щодо термінів, і по суті. За словами представника Держдуми РФ, зокрема, посилять вимоги щодо демілітаризації та денацифікації, та щодо визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".
Служба безпеки України зібрала докази того, що підрозділи Збройних сил Росії, які здійснили силове захоплення Чорнобильської АЕС вчинили акт ядерного тероризму.
За словами мера Маріуполя, у місті і на околицях діють чотири фільтраційні центри, де росіяни утримують вже понад 10 тисяч людей. У полоні тримають багатьох держслужбовців та муніципальних працівників. У фільтраційних центрах відсутні лікарі, через що маріупольці не отримують медичну допомогу.
Росіяни обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Зруйновані приватні будинки, під завалами є люди.
Інструкція від голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, як здавати корегувальників вогню
На фото вінничанка Дарія у день свого весілля. Напередодні у її дім дитинства влучила російська ракета.
🔥Артилерія та аеророзвідка на Херсонщині
Українські фермери внаслідок морської блокади можуть посіяти від 30% до 60% менше пшениці, ячменю та озимих цьогоріч через недоотримані кошти від експорту продукції.
Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська, кількість загиблих поки невідома.
⚡Верховна Рада проголосувала за звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової.
Чому її та голову СБУ Баканова усунили з посад – читайте в матеріалі УП.
Відповідно до норм Женевської конвенції на підконтрольну Україні територію повернули ще 45 тіл загиблих захисників
⚡ Голову СБУ Івана Баканова звільнили. Верховна Рада проголосувала за таке рішення.
Вранці 19 липня в окупованому Херсоні пролунали вибухи.
Окупанти за добу обстріляли Донеччину 26 разів, били по 9 населеним пунктам з авіації, ракетних установок, "градів" та "ураганів".
29 жителів Миколаївської області отримали поранення у результаті російських обстрілів минулої доби.
У Вінниці померла лікар-невролог Наталя Фальштинська, яка працювала у клініці "Нейромед" і стала жертвою ракетного удару, завданого росіянами 14 липня.
Таким чином, кількість загиблих від ракетного удару по центру Вінниці зросла до 25-ти
Ситуація в регіонах:
Одеська область: вночі ворог вдарив ракетами – 7 крилатих ракет типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Одну було збито силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу.
Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються.
Сумська область: вночі були мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад. Попередньо − без жертв і руйнувань.
Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах.
За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.
Дніпропетровська область: ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький район. У Нікополі – руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили там пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків. Людей не зачепило.
У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.
Харківська область: по Харкову вночі обстрілів не зафіксували.
Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння.
Під ранок стався ракетний обстріл по Чугуївському районі, с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було.
Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.
Зранку через обстріл у Циркунах постраждала 1 цивільна особа.
Луганська область: росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини.
Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки.
"Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях нанесено 4 ракетні удари, 2 авіаудари та здійснено 11 артобстрілів", – поінформував Сергій Гайдай.
Донецька область: росіяни гатять із РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", артилерії. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).
Вночі і зранку – два ракетні удари по Торецьку, обстріл промзон Коаматорська і Курахового, артобстріл селища Новоукраїнка.
Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило.
За добу – одна лбдина загинула, двоє поранених цивільних.
Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.
Миколаївська область: 18 липня ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста Миколаїв. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік.
Приблизно о 23:50 понеділка обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.
Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Херсонська область: бойові дії у Бериславському та Каховському районах.
Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах.
Ситуація в області напружена.
Росія стикається із серйозним браком особового складу у війні проти України і розривається між Донбасом та Херсоном, що уповільнює її просування.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wBZvAambUr
Російські окупанти продовжують масово обстрілювати невелику частину Луганської області, де тримають оборону ЗСУ, окупанти наступали на 4 напрямках, але майже всюди їхні атаки відбили.
Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 38 550 військових, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему.
Оперативна інформація від Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів ЗС Білорусі, залучених до прикриття ділянки кордону. У прикордонних районах ведеться розвідка БпЛА. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з території і Білорусі.
На Сіверському напрямку росіяни продовжують посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки.
На Харківському напрямку ворог веде бойові дії для утримання рубежів. Здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.
На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших.
Після авіаудару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад.
На Краматорському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Ворог вів штурм поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається наступати в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаудари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровське. Всі спроби штурму у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни відбили.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки.
На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БпЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони.
Залишається високий рівень загрози ракетних ударів по всій території України.
Координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі:
Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України. Зокрема, Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей. США попереджають, що відреагують на цей крок Москви.