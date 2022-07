По Кіровоградщині та Одесі летять "Калібри". 150 день великої війни

Реакція світу та України на обстріли Одеси

🌾Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні по українському порту Одеса.

🌾Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у твіттері: "ЄС рішуче засуджує ракетний удар РФ по морському порту Одеси. Удар по цілі, яка є дуже важливою для експорту зерна, на наступний день після підписання Стамбульських домовленостей викликає особливий осуд і вкотре демонструє, що Росія цілковито нехтує міжнародним правом і зобов’язаннями".

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments #StopRussia

🌾Cтарший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійну зброю і закликав посилити воєнну допомогу Україні і кілька разів повторив фразу "росія завжди бреше".

🌾Міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері: "Лише вчора було досягнуто домовленості про розблокування наших портів для експорту українського зерна. Сьогодні російські військові злочинці атакували Одеський порт. 90 років тому росія влаштувала рукотворний Голодомор за допомогою рушниць. Тепер вони використовують ракети, щоб морити голодом інші нації".

Only yesterday, an agreement was reached on the unblocking of our ports for the export of 🇺🇦 grain. Today russian war criminals attacked the port of Odesa. 90 years ago, russia orchestrated the man-made famine Holodomor using rifles. Now they use missiles to starve other nations