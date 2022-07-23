По Кіровоградщині та Одесі летять "Калібри". 150 день великої війни
150-й день триває повномасштабна Росії проти України.
Фронт усе ще тягнеться від Харківщини до Херсонщини. Приблизно з травня українська армія, з важкими боями, відступає на сході та поступово наступає на півдні.
Російські ракети продовжують летіти по всій Україні.
Найважче – Донеччині, Харківщині, Миколаївщині та Сумщині.
"Українська правда" нотує всі найважливіші події цієї війни.
📍Донеччина. В окуповані Горлівці повідомляють про потужний вибух на території машзаводу після обстрілу.
Далеко над містом видно чорний дим.
#Машзавод в Горловке pic.twitter.com/6kN3tauFji— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
Кількість жертв у Кропивницькому зростає.
📍Село Рижівка, Сумщина. Через російський обстріл на власному подвір’ї загинув 71-річний фермер.
Правоохоронці розслідуюють справу.
Оперативне командування "Південь" опубліковало фото, як мертві російські військові повертаються додому. На одному з мішків з тілом видно дату – 17 травня.
Вибухова хвиля від ранішніх обстрілів Одеси 23 липня пошкодила вікна в будівлі Одеського художнього музею, який включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО.
🌾Попри те, що Росія завдала ракетного удару по Одеському порту, Україна продовжить підготовку до запуску експорту агропродукції з українських портів через Чорне море.
⚡В Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Зведення від Генштабу
На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного.
Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли.
На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.
На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював українські війська з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.
Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.
Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні українських військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені.
На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного, силами розвідувальної групи, намагався виявити слабкі місця в обороні українських військ. Противника знешкоджено.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами.
На Слобожанському напрямку підрозділи противника усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки із безпілотними літальними апаратами.
Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.
😍Музичний гурт Imagine Dragons збиратиме гроші на відновлення України. Співпраця гурту відбуватиметься в рамках фандрейзингової платформи United24.
|На фото Володимир Зеленський розмовляє з членами гурту IMAGINE DRAGONS
Реакція світу та України на обстріли Одеси
🌾Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні по українському порту Одеса.
🌾Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у твіттері: "ЄС рішуче засуджує ракетний удар РФ по морському порту Одеси. Удар по цілі, яка є дуже важливою для експорту зерна, на наступний день після підписання Стамбульських домовленостей викликає особливий осуд і вкотре демонструє, що Росія цілковито нехтує міжнародним правом і зобов’язаннями".
EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022
🌾Cтарший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійну зброю і закликав посилити воєнну допомогу Україні і кілька разів повторив фразу "росія завжди бреше".
We STILL fail to understand Russia’s game. Here is a helpful graphic pic.twitter.com/vMApVcPxkE— Paul Massaro (@apmassaro3) July 23, 2022
🌾Міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері: "Лише вчора було досягнуто домовленості про розблокування наших портів для експорту українського зерна. Сьогодні російські військові злочинці атакували Одеський порт. 90 років тому росія влаштувала рукотворний Голодомор за допомогою рушниць. Тепер вони використовують ракети, щоб морити голодом інші нації".
Only yesterday, an agreement was reached on the unblocking of our ports for the export of 🇺🇦 grain. Today russian war criminals attacked the port of Odesa. 90 years ago, russia orchestrated the man-made famine Holodomor using rifles. Now they use missiles to starve other nations— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 23, 2022
🌾Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері:
На словах ти Лев Толстой, а насправді… Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява Міноборони 🇷🇺, що 🇺🇦 порти «небезпечні для судноплавства». Ще одне нагадування світу, чого варті ru-«прагнення миру».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 23, 2022
Російські ракети не влучили в сховище зерна в Одеському порту
"Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу "Калібр" були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури самого порту.
Поранених наразі немає. ... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію", – розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.
Українські захисники знищили в окупованому Лисичанську 50 росіян.
Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко відповів на найпоширеніші запитання про "зернову угоду", яку підписали у Стамбулі. І найголовніше – що зміниться після того, як Росія наступного для після підписання "угоди" обстріляла порт у Одесі, де було зерно.
У результаті ракетних ударів росіян по Кропивницькому 3 людей загинули і 16 отримали поранення. Серед загиблих – один військовий і 2 працівників відомчої охорони
Посолка США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.
Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022
Борис Джонсон показав, як українські військові тренуються у Великій Британії 🔥
Американське видання New York Times відкриває бюро у Києві, щоб писати про російську агресію проти України.
Бюро очолить Ендрю Крамер, який раніше писав про Україну з московського бюро та з 2014 працював на сході.
Володимир Зеленський подякував президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву за невизнання окупованих територій "ЛДНР".
Провів телефонну розмову з Президентом 🇰🇿 @TokayevKZ. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності 🇺🇦, невизнання т. зв. «ЛНР», «ДНР». Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям 🇺🇦-🇰🇿 дипвідносин.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2022
Перші фото врятованого із Зміїного кошеняти 🐱
Суспільне з посиланням на Мінагрополітики: в одеському порту, який росіяни атакували "Калібрами", було зерно ❗ – найближчими днями очікувалися перші відправлення.
Велика німецька мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала морозиво-сендвіч Moscauer Art ("Московське"), яке продається під власною торговою маркою Gut und Günstig, на Kiewer Art ("Київське").
Ціна слова Росії 💩
Заява МЗС України: Менше 24 годин знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі.
Що відбувається в регіонах на ранок 150-го дня війни:
📢 Кіровоградщина: зранку росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт. Працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Є постраждалі, детальна інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
Також зранку внаслідок попадання крилатої ракети є руйнування об’єкту залізничної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих осіб з’ясовується.
Раніше голова ОВА Андрій Райкович повідомив про 3 загиблих і 9 поранених військових.
📢 Запоріжжя: гучні вибухи було чутно в обласному центрі ввечері 22 липня – росіяни вдарили з "Градів". За наявною інформацією, росіяни випустили близько 20 ракет, вони впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.
📢 Сумщина: минулої доби ворог здійснив артилерійський обстріл Шалигинської громади − 5 прильотів. Увечері 22 липня обстріляли з мінометів Краснопільську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань. Вночі Миропільську та Білопільську громаду окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає.
Раніше голова ОВА повідомив, що в результаті вибуху у Шостці є поранені люди.
📢 Чернігівщина: вночі було 6 обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Росіяни обстрілювали території біля населених пунктів Чернігівського, Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.
📢 Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв два райони – Нікопольський та Криворізький. У Червоногригорівській громаді – без жертв на руйнувань. У Широківській та Зеленодольській пошкоджені електромережі та газовід. Людей не зачепило. Інші наслідки з’ясовуються.
📢 Харківщина: зранку в одному із районів Харкова – приліт, на місці працюють рятувальники і медики, попередньо одна людина постраждала, стан – легкий. По області обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Горіли в основному приватні будинки та господарські споруди. У Золочевській громаді 4 постраждалих, одна людина загинула.
📢 Луганщина: росіяни пробували наступати у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська, але українські захисники успішно відбили атаки. Ворог застосував авіацію, здійснив дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілу з мінометів.
📢 Донеччина: окупанти застосовували артилерію, міномети, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град". Обстріляні: Авдіївка, Соледар, Бахмут, Слов'янськ, смт. Курдюмівка, с. Отрадне, с.Ласточкіне, смт. Північне. За добу – 9 поранених цивільних. Рано вранці окупанти обстріляли Краматорський район – вдарили по інфраструктурі залізниці. Обстріл Торецька – пошкоджені житлові будинки та вбито місцевого мешканця. Евакуація населення триває.
📢 Миколаївщина: зранку 23 липня ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Баштанський район: продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.
📢 Херсонщина: у самому Херсоні лунали вибухи. Також, за словами місцевих жителів, були численні вибухи та обстріли Бериславського та Каховського районів. Бойові дії тривають біля села Давидів Брід, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовської громад.
Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.
Британська розвідка: російська армія приділяє першочергову увагу збереженню свого військового мостового потенціалу на Херсонщині, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією.
Оновлено о 12:40. Росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр"
2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту
Одесити та місцеві видання повідомляють про вибухи в місті!
Уже є сліди диму. Звучить повітряна тривога.
"Хліб-сіль" для окупантів в Україні виглядає приблизно так:
У Шостці на Сумщині пролунав вибух – є поранені, деталі будуть пізніше.
Вночі, близько 3 та 5 години, в окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи.
Водночас окупанти завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя.
"Після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району, окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.
Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав", – написав у своєму фейсбуці мер Мелітополя Іван Федоров.
На фото – наслідки обстрілу Донеччини: росіяни "гатили з артилерії по Авдіївці. Вранці завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Костянтинівці. Близько шостої ранку накрили артилерійським вогнем Торецьк – пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків та вбили місцевого жителя. По всій території області ситуація залишається напруженою"
Так працює Головне управління розвідки України
#працюєГУР pic.twitter.com/FbyXPYLFHj— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) July 23, 2022
Приблизні втрати росіян за час повномасштабної війни в Україні
Литовська залізниця відновила транзит до Калінінградської області РФ товарів, які внесені до санкційного списку Європейського Союзу.
Завдяки захисникам ми маємо змогу прокидатися зранку та жити. Подякуємо та вшануємо кожного, хто бореться та віддав життя за нашу з вами свободу 🇺🇦 pic.twitter.com/0nnF33vAcw— НГУ (@ng_ukraine) July 23, 2022
Наслідки обстрілів українських міст росіянами 23-го липня. Майже по всій країні була повітряна тривога
- У Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів. Окупанти завдали 6 ракетних ударів з зенітно-ракетних систем С-300, у результаті чого виникла пожежа на території складського приміщення.
- По Кіровоградській області росіяни випустили 13 ракет "Калібр" – влучили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці", є загиблі та поранені.
- Росіяни декілька разів влучили в центр Харкова, щонайменше одна людина постражадала.
- На Дніпропетровщині російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах, минулося без постраждалих.
Зведення від Генштабу
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка Чернігівської області.
На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік кордону на півночі та північному сході Харківської області.
На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.
На Слов’янському напрямку активних дій з боку противника не відзначається. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.
На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаударів. Ворог знову вів штурм в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаударів біля Красногорівки та Кам’янки.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує оборону зайнятих позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступу наших сил. Стріляв із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.
Поза пунктами базування перебувають два ворожі носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".