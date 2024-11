Germany's foreign minister arrives in Kyiv – video

Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock arrived in Kyiv on Monday, 4 November.

Source: Der Spiegel journalist Christoph Schult on X (Twitter), as reported by European Pravda

Außenministerin Annalena Baerbock ist soeben zu ihrem achten Ukraine-Besuch seit dem Angriff Russlands in Kyjiw eingetroffen. Am Tag vor den US-Präsidentschaftswahlen verspricht sie den Ukrainern Unterstützung »solange, wie sie uns brauchen«. Mehr fortlaufend @derspiegel pic.twitter.com/6bsxB7ZN0W Advertisement: — Christoph Schult (@schultchristoph) November 4, 2024

Details: He noted that Baerbock arrived in Kyiv as part of her eighth visit to Ukraine since Russia's full-scale invasion.

Schult added that the day before the US presidential election, the German foreign minister pledged to support Ukrainians "as long as they need us".

Notably, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy conferred the Order of Prince Yaroslav the Wise For Merit upon Baerbock during a meeting with her in May.

Recently, the German Foreign Ministry suggested that new sanctions could be imposed on Pyongyang if North Korean troops join Russia's war against Ukraine.

