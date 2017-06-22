Хроніка 22 червня. Вбивство Гонгадзе приписують маніяку, а регіонали взялися за Лозинського

Найцікавіше: 2004. Цапом-відбувайлом у справі Гонгадзе Генпрокуратура хоче зробити маніяка 2006. "Помаранчеві" офіційно зареєстрували коаліцію 2009. Регіонали хочуть розібратися зі вбивством за участю Лозинського

2001, п'ятниця

Україна в очікуванні візиту Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Журналісти німецької "Зюддойче Цайтунг" вважають, що за рахунок візиту Папи президент Кучма сподівається поліпшити свій імідж. Готуються до візиту і деякі прибічники УПЦ МП. Керівник справами УПЦ МП владика Митрофан пообіцяв, що коли Папа спробує відвідати Лавру чи собор Святої Софії, православні покажуть, на що здатні.

2002, субота

Президент України Леонід Кучма призначив Валерія Хорошковського заступником глави Адміністрації президента. Таким чином він урівноважив АП ще одним центром впливу: перший центр – сам глава АП Віктор Медведчук, крило "донецьких" в особі Сергія Льовочкіна, а тепер і вплив Віктора Пінчука через Хорошковського.

2004, вівторок

Генпрокуратура хоче звалити вбивство Георгія Гонгадзе на маніяка. Такою стала реакція ГПУ після публікації у британській "The Independent" про причетність генерала Пукача та міністра Кравченка до стеження за журналістом. ГПУ заявила, що відпрацьовує на причетність до вбивства "громадянина К" – той раніше притягувався до відповідальності за декілька інших вбивств, поєднаних з відтинанням голови.

Опозиція вимагає звіту генпрокурора через публікацію в "The Independent". В самій ж ГПУ розмірковують про покарання осіб, через яких стався витік.

"Генеральна прокуратура України від страху впала в маразм", – прокоментував це нардеп Юрій Луценко. "Що ж виходить, що вона (особа) періодично відтинає голови, а вони її назад відпускають, щоб вона знову відтинала голови", – шукає логіку в заяві ГПУ нардеп Микола Рудьковський.

2005, середа

– У лікарні від раптової хвороби помер один з власників телеканалу "Інтер" депутат Ігор Плужніков. Після його смерті почнеться перерозподіл українського телепростору.

– Провину Леоніда Кучми у вбивстві Георгія Гонгадзе не доведено, зате відомо про те, що екс-керівник "наружки" Олексій Пукач перевозив тіло журналіста до Таращі. Про це розповів заступника генпрокурора Віктор Шокін.

У свою чергу українські та іноземні журналісти стурбовані небажанням генпрокурора Святослава Піскуна притягнути до відповідальності винних у фальсифікації справи Гонгадзе.

– ГПУ висунула звинувачення голові Луганської облради Віктору Тихонову у сепаратизмі. Його затримали, а потім відпустили на поруки.

2006, четвер

– Опозиція вірить, що досягла домовленостей і коаліціада-2006 добігла кінця. БЮТ, "Наша Україна" та Соцпартія узгодили між собою розподіл посад у владі та офіційно зареєстрували коаліцію, а Партія регіонів оголосила перехід в опозицію. БЮТ має отримати крісло прем'єра, СПУ – першого віце-прем'єра, "Наша Україна" – спікера.

"Я зовсім не спала, бо вчора ввечері почула таку круту новину від "Нашої України" відносно кадрових призначень, що мені зовсім не спалося", – відреагувала Юлія Тимошенко на те, що Верховну Раду має очолити Петро Порошенко.

– Шведська меблева компанія ІКЕА, відома, серед іншого, політикою відмови від хабарів, просить КМДА виділити ділянку для будівництва торгового центру.

2007, п'ятниця

До перевиборів ще багато часу, але демократичні сили вже гризуться за крісла. Микола Катеринчук з "Народної самооборони" заявив, що переговори про створення мегаблоку демсил зайшли у глухий кут. Причина – кадрові питання.

2009, понеділок

Партія регіонів береться за справу депутата від БЮТ Віктора Лозинського. "Регіонали" хочуть створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування обставин вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Їх підтримує президент Віктор Ющенко, який просить ГПУ розібратися з цією справою.

Сам Лозинський пояснює вбивство самозахистом. А його однопартієць Андрій Портнов підкреслює громадянську позицію і мужність Лозинського.

2010, вівторок

– "У нас такого молодого человека, как президент, ещё нужно поискать! – столько огня в душе. И поверьте, что и премьер-министр, и другие люди с седыми челами – в душе молодые люди, заряженные на изменения, и искренне желающие что-то поменять к лучшему и оставить за собой какой-то яркий след", – глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін про Януковича та його команду.

"Я завжди говорю всім членам уряду, що ми повинні думати про те, що коли ми підемо, а ми обов'язково підемо, ми не вічні, нашу роботу будуть дуже ретельно оцінювати", – прем'єр Микола Азаров про те ж саме.

– Конституційний Суд визнав неконституційним місцеві вибори в 2011 році. Таким чином він підіграв президенту Віктору Януковичу, який виступає за проведення виборів у жовтні 2010 року.

– "Газпром" намагається вмовити Україну на створення спільного з "Нафтогазом" підприємства.

2011, середа

– Вийшов останній номер "Газети по-київськи", що належить Ігорю Коломойському. З 23 червня вона змушена припинити свій друк.

Проблеми в газети почалися після того, як видання написало про заготовлені питання для прес-конференції Віктора Януковича.

– На засіданні групи Європейських демократів спалахнув скандал між представником української делегації ПАРЄ Юлією Льовочкіною та російською стороною. Росіяни хотіли включити Україну в список країн, в яких нацистські військові злочинці досі не притягнуті до кримінальної відповідальності. Після скандалу Україну зі списку викреслили.

2012, п'ятниця

– У рік парламентських виборів Партія регіонів почала розширювати базу виборців. Обласні штаби звернулися до управлінь соцзахисту з проханням надіслати списки прихильників ПР. "База прихільників має бути сформована із працівників підвідомчих установ соціальної сфери у кількості не менше 20-25 чоловік від району (міста)", – йдеться у дорученні однієї з ОДА, яке потрапило до журналістів.

– "Тимошенко вперше за ґратами заплакала, коли дізналася, що Королевська провела з'їзд і очолила партію". Олександра Кужель про те, як Тимошенко сприйняла новину про вихід Наталії Королевської з "Батьківщини" та створення власної партії.

– Виявилося, що СБУ веде спостереження за журналістом УП та прослуховує його телефонні розмови. Спецслужба цього не приховує, але запевняє, що діє в рамках закону. Журналіст пов'язує це з його спробами вийти на зв'язок з родичами осіб, яких СБУ підозрює в організації квітневих вибухів у Дніпрі (на той час – Дніпропетровськ).

2013, субота

Опозиція має висунути єдиного кандидата на президентських виборах. Такі побажання голови МЗС Німеччини Гідо Вестервелле передав лідер УДАРу Віталій Кличко.

2014, неділя

– Українець Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBO в напівлегкій вазі. Він переміг американського боксера Гері Расселла.

– Упродовж тижня на Донбасі звільнили 10 військовослужбовців, які знаходилися в полоні бойовиків. Це сталося завдяки різнорівневим успішним переговорам, кажуть в Міноборони.

– У місті Кіровське Донецької області пройшов марш, в якому прийняли участь близько тисячі шахтарів. Вони звернулися до всіх сторін конфлікту з вимогою скласти зброю, припинити вбивства людей і захоплення та руйнування підприємств.

– У Харкові акції прихильників Євромайдану та антимайданівців переросли в сутички. Міліція застосувала силу. Затримані 30 активістів з обох боків.

2015, понеділок

– Росія надіслала в Іловайськ 4 залізничних вагони з боєприпасами, повідомляє "Інформаційний спротив".

– Двоє українських військовослужбовців загинули і ще троє дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– СБУ звинувачує голову Апеляційного суду Антона Чернушенка у маніпуляціях з розподілом судових справ. Генпрокурор Віктор Шокін хоче позбавити Чернушенка суддівської недоторканності. Прокуратура показала відео обшуку в кабінеті голови суду: знайшли гроші, ключі від 5 машин, картки на 14 тонн пального.

2016, середа

– 9 років позбавлення волі отримав колишній правоохоронець, який коригував вогонь терористів під час обстрілу Маріуполя у 2015 році. Тоді від обстрілів загинули 30 людей, понад 100 отримали поранення.

– СБУ вислала з країни начальника штабу російського представництва у СЦКК полковника Володимира Чебана. Він нібито передав представнику "ДНР" графіки та маршрути польотів безпілотників спецмісії ОБСЄ, а також був причетним до фальсифікації російською стороною доказів про порушення українськими військовими Мінських домовленостей.

Рустем Халілов, для УП