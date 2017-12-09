Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під ІТТ, де тримають Саакашвілі, спокійно

Субота, 9 грудня 2017, 09:10
Під ІТТ, де тримають Саакашвілі, спокійно

Під ізолятором тимчасового тримання в Аскольдовому провулку, де утримують лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі - його  прихильники, чергує поліція, станом на 9:30 ситуація спокійна. 

Проїзд від станції метро "Арсенальна" до площі Слави перекрито машинами патрульної поліції, біля готелю "Салют" теж чергують близько 10 патрульних авто.

 
Проїзд від м.Арсельна до площі Слави перекрито
 
Проїзд до ІТТ перекрито автобусом.
 
Біля готелю "Салют" чергує патрульна поліція. Усі фото - УП

Раніше кількість активістів під ІТТ була більшою і вони намагалися блокувати проїзд службового транспорту з провулку барикадами. Однак силовики швидко цьому завадили, розблокувавши проїзд. Наразі там стоїть кілька діжок, біля яких присутні гріються.

Вночі біля ІТТ між прихильниками Сааашвілі та силовиками сталися сутички через те, що вони хотіли розбити там намет.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у наметовому містечку під ВР вранці у суботу обстановка також спокійна: люди розосереджені на території містечка. Біля кількох наметів складено цеглини, частину з яких розбито на половинки. 

Також поблизу наметового містечка перебуває незначна кількість правоохоронців.

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди. 

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: