Головні новини дня – за 60 секунд

Справа Шепелєва, відкриття зимової Олімпіади, заяви Марти Борщ, зростання інфляції - новини, які обговорювали 9 лютого.

Про справу Шепелєва. Правоохоронці затримали колишнього народного депутата від БЮТ і Партії регіонів Олександра Шепелєва. Його затримали 8 лютого співробітники СБУ. При собі у Шепелєва було посвідчення "ДНР". Вже сьогодні Шепелєва з синцями на обличчі доставили до зали суду.

Шепелєв заявляє, що невідомі затримали його кілька днів тому і вибивали з нього інформацію про представників влади.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Про Олімпіаду. У південнокорейському місті Пхьончхан відкрилися XXIІI зимові Олімпійські ігри, які триватимуть з 9 до 25 лютого.

Україну в Олімпіаді представляють 33 спортсмени. Наші олімпійці змагатимуться у 9 з 15 видів спорту, а саме: у біатлоні (11 спортсменів), фігурному катанні (4 спортсмени), санному спорті (6 спортсменів), фристайлі (3 спортсмени), лижних гонках (4 спортсмени), гірськолижному спорті (2 спортсмени), сноубордингу (1 спортсмен), скелетоні (1 спортсмен) і лижному двоборстві (1 спортсмен).

Про Марту Борщ. Колишній обвинувач екс-прем'єра Павла Лазаренка Марта Борщ підтвердила, що відкликала свою кандидатуру на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро через зобов'язання по роботі.

"Що стосується чуток про Онищенка, то законодавство Сполучених Штатів щодо конфіденціальності дозволяє адвокату не розголошувати інформацію про осіб, яких вони представляють або не представляють, за винятком випадків, коли така інформація вже стала загальнодоступною в процесі судового провадження. Тож я не можу відповісти питання про те, чи представляю я якусь конкретну особу", - заявила вона.

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,5%.

Про мера Одеси. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який півтора місяці не з'являвся на роботі, знову взяв відпустку.