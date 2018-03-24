Порошенко упевнений: викриття Саакашвілі і Савченко гідні підручників для спецслужбістів

Президент Петро Порошенко висловив упевненість, що викриття спецслужбами та обвинувачення лідера РНС Міхеіла Саакашвілі та нардепа Надії Савченко "варті сторінок у підручниках для майбутніх спецслужбістів".

Про це глава держави заявив 24 березня на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ.

"Протягом двох останніх місяців СБУ провело 2 масштабні операції, які варті сторінок у підручниках для майбутніх спецслужбістів. Спершу було блискуче викрито та легально задокументовано зв'язок "табору протесту" під Верховною Радою з малоросійською політичною еміграцією в РФ, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. ... Отримано переконливі докази і перекрито фінансовий канал між Дніпром і Москва-рікою, якою вони переправляли ці 30 серебреників", - заявив президент.

Він додав, що більш важливим є "майстерне викриття ворожого кубла, яке готувало масштабні теракти з численними жертвами".

"Вони готували, як вони це називали "теорію керованого хаосу" - державний переворот в Україні в інтересах Росії", - зазначив Порошенко.

За його словами, такі результати роботи СБУ стали можливими внаслідок системних змін, які посилюють спроможності Служби з захисту інтересів громадян і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Як відомо, 22 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив лідера РНС Міхеіла Саакашвілі українського громадянства. Підставою назвали те, що у 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію у заяві на отримання громадянства і не вказав інформацію про судимості. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Згодом у ГПУ заявили, що Саакашвілі домовлявся з Сергієм Курченком - людиною з оточення президента-втікача Віктора Януковича - про фінансування акцій протесту. Лідеру РНС інкримінують ч. 2 ст. 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмову Держміграційної служби надати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, екс-президенту Грузії Саакашвілі.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів Києва. Згодом того ж дня стало відомо, що Саакашвілі видворили до Польщі.

3 березня у наметовому містечку під Верховною Радою, організованому у жовтні 2017 року учасниками "Маршу за імпічмент" відбулися сутички між поліцією і протестуючими, табір було знесено правоохоронцями.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац), інше - по подіях 27 лютого біля ВР.