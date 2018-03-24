Порошенко упевнений: викриття Саакашвілі і Савченко гідні підручників для спецслужбістів

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Субота, 24 березня 2018, 12:43

Президент Петро Порошенко висловив упевненість, що викриття спецслужбами та обвинувачення лідера РНС Міхеіла Саакашвілі та нардепа Надії Савченко "варті сторінок у підручниках для майбутніх спецслужбістів". 

Про це глава держави заявив 24 березня на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ. 

"Протягом двох останніх місяців СБУ провело 2 масштабні операції, які варті сторінок у підручниках для майбутніх спецслужбістів. Спершу було блискуче викрито та легально задокументовано зв'язок "табору протесту" під Верховною Радою з малоросійською політичною еміграцією в РФ, яка сидить під ковпаком ФСБ РФ. ... Отримано переконливі докази і перекрито фінансовий канал між Дніпром і Москва-рікою, якою вони переправляли ці 30 серебреників", - заявив президент.

Він додав, що більш важливим є "майстерне викриття ворожого кубла, яке готувало масштабні теракти з численними жертвами".

"Вони готували, як вони це називали "теорію керованого хаосу" - державний переворот в Україні в інтересах Росії", - зазначив Порошенко.

За його словами, такі результати роботи СБУ стали можливими внаслідок системних змін, які посилюють спроможності Служби з захисту інтересів громадян і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

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Теми: Порошенко Саакашвілі Савченко Надія
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