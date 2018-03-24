Порошенко уверен: разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужбистов

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Суббота, 24 марта 2018, 12:43

Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что разоблачение спецслужбами и обвинение лидера РНС Михеила Саакашвили и нардепа Надежды Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

Об этом глава государства заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ . ... Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", - заявил президент.

Он добавил, что более важно "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" - государственный переворот в Украине в интересах России", - отметил Порошенко.

По его словам, такие результаты работы СБУ стали возможными в результате системных изменений, которые усиливают способности Службы по защите интересов граждан и государства от внешних и внутренних угроз.

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Темы: Порошенко Саакашвили Савченко Надежда
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