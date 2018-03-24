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Порошенко уверен: разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужбистов

Суббота, 24 марта 2018, 11:43

Президент Петр Порошенко выразил уверенность, что разоблачение спецслужбами и обвинение лидера РНС Михеила Саакашвили и нардепа Надежды Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

Об этом глава государства заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ . ... Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", - заявил президент.

Он добавил, что более важно "мастерское разоблачение вражеского гнезда, которое готовило масштабные теракты с многочисленными жертвами".

"Они готовили, как они это называли "теорию управляемого хаоса" - государственный переворот в Украине в интересах России", - отметил Порошенко.

По его словам, такие результаты работы СБУ стали возможными в результате системных изменений, которые усиливают способности Службы по защите интересов граждан и государства от внешних и внутренних угроз.

Как известно, 22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение нардепу Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Савченко ввиде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил лидера РНС Михеила Саакашвили украинского гражданстваОснованием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Позже Генпрокуратура заявила, что Саакашвили договаривался с человеком из окружения беглого президента Виктора Януковича - Сергеем Курченко - о финансировании акций протеста.  Лидеру РНС инкриминируют ч. 2 ст. 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". 

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили. 

12 февраля 2018 года задержали в одном из ресторанов Киева. Позже в тот же день стало известно, что Саакашвили выдворили в Польшу.

3 марта в палаточном городке под Верховной Радой, организованном в октябре 2017 года участниками "Марша за импичмент" произошли столкновения между полицией и протестующими, лагерь был снесен правоохранителями.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств - одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств(Октябрьский дворец), другое - по событиям 27 февраля возле ВР

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСаакашвилиСавченко Надежда
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