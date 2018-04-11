Під час обшуків у Савченко вилучили низку речей – адвокат

Слідчі під час обшуків у квартирі та офісі підозрюваної у підготовці терактів та поваленні державної влади нардепа Надії Савченко вилучили низку речей.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Савченко Дмитро Бугай.

"У рамках кримінального провадження були проведені два обшуки. Вилучили низку речей. Але більше сказати не можу. Слідчий кілька разів попередив про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства", - сказав він.

На уточнення, що мати Савченко повідомляла, що вилучили нагородний пістолет, Бугай сказав: "Ну мама ж усе розповіла".

На запитання, чи були зафіксовані порушення з боку слідчих, адвокат відповів:

"Були зауваження. Вони додані до протоколу".

Про інші можливі слідчі дії, заплановані на найближчий час, адвокатів не повідомили.

"Захист ставлять до відома по факту", - сказав Бугай.

Бугай також розповів, що станом на ранок 11 квітня захист Савченко не отримав ні матеріалів слідства, про які клопотав, ні навіть будь-якої відповіді на клопотання.

Разом з тим захист очікує, що допит на поліграфі все ж відбудеться до кінця тижня.

"Якщо не нададуть матеріали, то будемо шукати якісь компромісні виходи, бо ми за те, щоб встановлювалась істина", - підсумував Бугай.

Як повідомила пізніше сестра Надії Віра Савченко в ефірі 112.Україна, під час обшуків, крім пістолета, вилучили також жорсткі диски.

"Боєприпаси шукали – не знайшли. Намагалися забрати якісь папірці з нотатками – вони це позабирали. Вдома забрали жорсткі диски. Я не можу працювати, не можу підхопити ту роботу, яку залишила Надія", - сказала Віра.

10 квітня у квартирі Савченко проходив обшук. Мати Савченко Марія розповіла, що метою обшуку у квартирі був пошук зброї.

Пізніше того ж дня слідчі провели обшуки в офісі партії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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