Во время обысков у Савченко изъяли ряд вещей – адвокат

Следователи во время обысков в квартире и офисе подозреваемой в подготовке терактов и свержении государственной власти нардепа Надежды Савченко изъяли ряд вещей.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

"В рамках уголовного производства были проведены два обыска. Изъяли ряд вещей. Но больше сказать не могу. Следователь несколько раз предупредил об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия", - сказал он.

На уточнение, что мать Савченко сообщала, что изъяли наградной пистолет, Бугай сказал: "Ну, мама же все рассказала".

На вопрос, были ли зафиксированы нарушения со стороны следователей, адвокат ответил:

"Были замечания. Их приобщили к протоколу".

О других возможных следственных действиях, запланированных на ближайшее время, адвокатам не сообщали.

"Защиту ставят в известность по факту", - сказал Бугай.

Бугай также рассказал, что по состоянию на утро 11 апреля защита Савченко не получила ни материалов следствия, о которых ходатайствовала, ни даже какого-либо ответа на ходатайство.

Вместе с тем защита ожидает, что допрос на полиграфе все же состоится до конца недели.

"Если не предоставят материалы, то будем искать какие-то компромиссные выходы, потому что мы за то, чтобы устанавливалась истина", - подытожил Бугай.

Как сообщила позже сестра Надежды Вера Савченко в эфире 112.Украина, во время обысков, кроме пистолета, изъяли также жесткие диски.

10 апреля в квартире Савченко прошел обыск. Мать Савченко Мария рассказала, что целью обыска в квартире был поиск оружия.

Позже в тот же день следователи провели обыски в офисе партии Савченко.

5 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко