Савченко худне і хоче пройти поліграф до кінця тижня

Арештована за підозрою у підготовці терактів і повалення державної влади нардеп Надія Савченко очікує пройти допит на поліграфі до кінця тижня.

Про це "Українській правді" повідомив захисник Савченко Олег Соловей, який відвідував підзахисну у СІЗО.

"На цьому тижні ми плануємо все-таки завершити процедуру проходження поліграфа. Будемо уточнювати у слідчого, на коли вони готові", - сказав він.

За словами адвоката, Савченко не відмовлялась від цієї процедури.

"Відмови не було. Була лише перерва. Ми клопотали про надання нам матеріалів для ознайомлення, щоб ми могли скласти свої питання на поліграф. Поки слідчий наше клопотання не задовольнив. Але ми все ж чекаємо матеріали і сподіваємося, що нам їх нададуть. Як тільки нам їх нададуть, відразу після цього буде поставлене питання про експертизу на поліграфі", - пояснив Соловей.

За його словами, наразі захист готується до цього допиту на підставі інформації, озвученої у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана і даних, озвучених під час зняття депутатської недоторканності з Савченко.

"Іншими даними ми оперувати поки не можемо", - сказав Соловей.

Він відзначив, що допит на поліграфі пройде у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, буде закритим (за участі лише Савченко і експерта) і триватиме не більше 3-4 годин.

"Надія, як вона заявляла раніше, і зараз вона підтвердила, впевнена, що поліграф пройде позитивно для нас. І попередньо ми вже обговорювали моменти, що ми будемо робити далі", - сказав захисник.

Поділитися цими планами Соловей не захотів:

"Хай це поки буде таємниця".

Він додав, що 10 квітня відвідав Савченко у СІЗО і привітав її з Великоднем.

"Надія схудла. Втратила 11 кг і зараз важить 70 кг. Але досить бадьоро все одно тримається. Вона регулярно проходить огляди у лікаря у СІЗО", - підсумував Соловей.

Раніше він повідомляв, що 10 квітня у квартирі Савченко проходить обшук.

5 квітня адвокат Савченко Дмитро Бугай повідомив "Українській правді", що призначена психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа не відбулася у повному обсязі.

Він заявив, що дана слідча дія проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі і, відповідно, у цей день відбулася перша частина.

Водночас Бугай додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали кримінального провадження.

У СБУ заявили, що Савченко відмовилась від перевірки на поліграфі.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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