Екіпаж судна "Норд", можливо, повернеться до Керчі

Після розслідування і суду членів екіпажу судна "Норд" з окупованого Криму, яке затримали українські прикордонники в акваторії Азовського моря з російським прапором, найімовірніше відпустять до сімей, в Керч.

Про це розповів начальник управління нагляду за кримінальним провадженням Прокуратури АРК Ігор Поночовний в інтерв'ю "Крим. Реалії".

За його словами, ситуація дуже складна і унікальна, оскільки "в світі таких конфліктів, як в даний час в Криму, ще не було".

Він зазначив, що Україна однозначно вважає членів екіпажу українцями, а російські паспорти їм були видані незаконно.

"Я розумію з людської позиції сім'ї, які, можливо, не розуміють в політиці або процесах, які відбуваються. Однозначно, члени екіпажу, швидше за все, потраплять додому, до Керчі. Єдиний негатив зараз в тому, що членів екіпажу російська сторона використовує для маніпуляцій в ЗМІ, нібито ми позбавили сім'ї годувальників. Але з точки зору українського законодавства ми вчинили правильно", - розповів Поночовний.

"По-людськи шкода, що люди стали заручниками ситуації, але незаконного нічого з членами екіпажу ніхто не робить, їм надається максимальна підтримка, медична допомога, харчування", - додав він.

За словами прокурора, зараз буде проводитися досудове розслідування у двох кримінальних виробництвах - щодо капітана корабля, який незаконно перетнув кордон з тимчасово окупованою територією і за фактом незаконного рибного промислу.

"Зазначене судно, незважаючи на те, що воно незаконно зареєстровано в російському судновому реєстрі, незаконно встановило на борт російський прапор і отримало в Ростові (російському Ростові-на-Дону - ред) дозвіл на здійснення рибного промислу, проводило рибний промисел в акваторії Азовського моря на українській території", - сказав Поночовний.

Він зазначив, що в даний час капітан затриманий на підставі постанови слідчого судді, який дав дозвіл на його затримання з метою його приводу в суд.

"Буде обиратися запобіжний захід. Надалі члени екіпажу будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, оскільки вони теж незаконно перетнули кордон з тимчасово окупованою територією, після цього вони будуть відпрацьовуватися в рамках кримінального провадження", - розповів Поночовний.

За його словами, зараз членів екіпажу дезінформують з приводу того, чим займається прокуратура АРК Крим.

"Російська сторона називає це викраденням судна. Але Україна не може викрасти те, що їй належить. Ми ведемо роботу виключно в рамках українського законодавства і в межах, дозволених українським законодавством", - заявив він.

Прокурор висловив надію, що суд підтримає позицію прикордонників і притягне екіпаж судна до адміністративної відповідальності, оскільки "моряки повинні розуміти, що сталася окупація і що перетин кордону є незаконним".

Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ вручили ноту протесту тимчасовому повіреному в справах України в зв'язку з затриманням судна "Норд" з анексованого Криму.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

У ході перевірки встановлено, що воно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

Затримане судно із командою відконвоювали до порту Бердянська для проведення подальших перевірочних та процесуальних дій.

Повідомлялося, що 30 березня суд заарештував судно "Норд" під прапором РФ, яке затримали українські прикордонники.

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна уподібнилася сомалійським піратам.

Пізніше в Росії заявили, що після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму, готові за допомогою сил Чорноморського флоту і морської авіації забезпечити судноплавство в Чорному і акваторії Азовського морів.