Суд відмовився відправити під арешт одного з нападників на Найєма

Апеляційний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід одному з нападників на нардепа Мустафу Найєма громадянину України Саітову Ахмеду Абубакаровичу.

Про це у Facebook повідомив брат нардепа, юрист Масі Найєм.

Прокуратура клопотала про арешт, але суддя з цим не погодився.

"Запобіжний захід громадянину України Саітову Ахмеду Абубакаровичу – підозрюваному за ч.2 ст.296. – залишили без змін", - написав він.

Найєм відзначив, що на судовому засіданні підозрюваний сказав, що не притягувався до адмінвідповідальності.

"Час покаже, чи це відповідає дійсності", - написав Найєм.

За даними джерел "Української правди", Саітова Ахмеда Абубакаровича дійсно притягували до адмінвідповідальності у 2016 році.

"Цей чоловік керував автомобілем Мercedes АА 0095 ТТ і викликав по телефону ймовірно брата на ім’я Мага, який наніс найважчі тілесні ушкодження моєму брату. Саме його дії спровокували всю ситуацію, яка сталась 30 квітня", - написав Найєм.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив його під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", засновником ТОВ "Релакс-Компані" та значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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