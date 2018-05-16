Суд отказался отправить под арест одного из нападавших на Найема

Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения одному из напавших на нардепа Мустафу Найема гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу.

Об этом в Facebook сообщил брат нардепа, юрист Маси Найем.

Прокуратура ходатайствовала об аресте, но судья с этим не согласился.

"Меру пресечения гражданину Украины Саитову Ахмеду Абубакаровичу – подозреваемому по ч.2 ст.296. – оставили без изменений", - написал он.

Найем отметил, что на судебном заседании подозреваемый сказал, что не привлекался к административной ответственности.

"Время покажет, соответствует ли это действительности", - написал Найем.

По данным источников "Украинской правды", Саитова Ахмеда Абубакаровича действительно привлекали к административной ответственности в 2016 году.

"Этот человек управлял автомобилем Мercedes АА 0095 ТТ и вызвал по телефону вероятно брата по имени Мага, который нанес тяжкие телесные повреждения моему брату. Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля", - написал Найем.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Также полиция ищет водителя БМВ (это пятый человек, которого зафиксировали камеры): он не участвовал в конфликте, но может дать показания.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а выбрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", учредителем ООО "Релакс-Компани" и числился замглавы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз".

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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