Найєма, на якого напали на дорозі, виписали з лікарні

Нардепа Мустафу Найєма, якому в результаті конфлікту на дорозі 30 квітня зламали щелепу, виписали з лікарні.

Про це сам політик повідомив в Facebook.

"Виписали з лікарні, зняли всі шини, прути, гумки та інші пристосування. За добу мовний апарат повинен відновитися, завтра вже планую вийти на роботу і проголосувати за Антикорупційний суд", - написав Найєм.

Він подякував усім за "підтримку, гумор і окремо за те, що не посміли жаліти", зазначив, що йому дуже пощастило з близькими, а вся історія його ще раз переконала, що "люди кращі, ніж ми про них думаємо".

Найєм заявив, що в ньому "немає жаги помсти, але і спускати справу ніхто не буде".

"Я і мої адвокати ретельно стежимо за ходом розслідування і будемо регулярно публічно інформувати про його результати", - написав Найєм.

Він нагадав, що зараз троє хлопців як і раніше перебувають під нічним домашнім арештом, а їх захисники намагаються домогтися скасування запобіжного заходу через суд.

Один з двох автомобілів заарештований, а другий знайти поки не вдалося.

"Головний підозрюваний, всупереч обіцянкам адвокатів, як і раніше в бігах. Наскільки мені відомо, азербайджанська сторона не поспішає його видавати з помсти за те, що раніше Україна відмовлялася видавати Баку переслідуваних там опозиціонерів", - сказав Найєм.

Він додав, що готується до слідчого експерименту, а також буде подавати цивільний позов і готується до відкритого судового процесу.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саїтова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", засновником ТОВ "Релакс-Компані" та значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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