Найема, на которого напали на дороге, выписали из больницы

Нардепа Мустафу Найема, которому в результате конфликта на дороге 30 апреля сломали челюсть, выписали из больницы.

Об этом сам политик сообщил в Facebook.

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления. За сутки речевой аппарат должен восстановиться, завтра уже планирую выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд", - написал Найем.

Он поблагодарил всех за "поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть", отметил, что ему очень повезло с близкими, а вся история его еще раз убедила, что "люди лучше, чем мы о них думаем".

Найем заявил, что в нем "нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет".

"Я и мои адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах", - написал Найем.

Он напомнил, что сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд.

Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось.

"Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров", - сказал Найем.

Он добавил, что готовится к следственному эксперименту, а также будет подавать гражданский иск и готовится к открытому судебному процессу.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Также полиция ищет водителя БМВ (это пятый человек, которого зафиксировали камеры): он не участвовал в конфликте, но может дать показания.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Магомед-Амин Саитов является одним из основателей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс", учредителем ООО "Релакс-Компани" и числился замглавы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз".

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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