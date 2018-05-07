У справі Найєма проведені першочергові слідчі та процесуальні дії – прокуратура Києва

У столичній прокуратурі розповіли, що у справі народного депутата Мустафи Найєма проведені всі першочергові слідчі та процесуальні дії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"На даний час у кримінальному провадженні вже проведено всі необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії. Крім того, як вже повідомлялося, у зв'язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату, прокуратура міста Києва готує клопотання про його екстрадицію в Україну", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що взяли на під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом вчинення хуліганських дій відносно нардепа Мустафи Найєма та нанесення йому тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова було затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.

За словами заступника генпрокурора України Євгена Єніна, запит на Саітова буде направлено до Азербайджану протягом наступного тижня, а процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Пізніше стало відомо, що одним з прокурорів Київської місцевої прокуратури №10, яка веде справу нардепа Мустафи Найєма, є Даур Рафікович Аґрба, який може бути наближеним до бізнесу родини Саітових, а прокурором у справі є учасник скандального ДТП у Києві Дмитро Байчас.