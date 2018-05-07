У справі Найєма проведені першочергові слідчі та процесуальні дії – прокуратура Києва

У столичній прокуратурі розповіли, що у справі народного депутата Мустафи Найєма проведені всі першочергові слідчі та процесуальні дії.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"На даний час у кримінальному провадженні вже проведено всі необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії. Крім того, як вже повідомлялося, у зв'язку із затриманням в Азербайджані підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату, прокуратура міста Києва готує клопотання про його екстрадицію в Україну", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що взяли на під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом вчинення хуліганських дій відносно нардепа Мустафи Найєма та нанесення йому тілесних ушкоджень.

Відповідно до постанови столичної прокуратури, подальше досудове розслідування у даному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в м. Києві.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості. Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова було затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.

За словами заступника генпрокурора України Євгена Єніна, запит на Саітова буде направлено до Азербайджану протягом наступного тижня, а процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

Пізніше стало відомо, що одним з прокурорів Київської місцевої прокуратури №10, яка веде справу нардепа Мустафи Найєма, є Даур Рафікович Аґрба, який може бути наближеним до бізнесу родини Саітових, а прокурором у справі є учасник скандального ДТП у Києві Дмитро Байчас.