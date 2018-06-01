Головні новини дня – за 60 секунд

Затриманий глава "РІА Новини України" просить російське громадянство, МВФ незадоволені рішеннями України, збитого поліцейськими підлітка прооперували - новини, які обговорювали 1 червня.

Про голову "РИА Новости Украины". Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли допомогти заарештован Вишинському, але не пояснили як.

Сам Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

Про незадоволення МВФ. Міжнародний валютний фонд незадоволений останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

У ньому йдеться про два рішення, прийнятих на закритій частині засідання Кабміну тиждень тому. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще неопубліковані постанови уряду про позбавлення Мінфіну повноважень щодо затвердження фінансових документів уряду.

Ще по темі МВФ: Міністр фінансів Олександр Данилюк розіслав народним депутатам листа, в якому закликає негайно ухвалити закон про антикорупційний суд і тим самим розблокувати фінансування від МВФ. Він попереджає, що якщо Верховна Рада не ухвалить цього рішення, на країну чекають "серйозні фінансові та політичні наслідки".

Про збитого хлопця. 13-річного хлопця, якого в Києві на вулиці Григоренка збив поліцейський автомобіль, двічі прооперували, він перебуває в реанімації.

А столична прокуратура організувала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП.

Про спецоперацію з Бабченком. Генпрокурор Юрій Луценко та керівник СБУ Василь Грицак розповіли про спецоперацію з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка іноземним дипломатам.

Про Труханова. Антикорупційні органи завершили розслідування відносно мера Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

Зокрема, прокурори прийшли до висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників та інших осіб, які підозрюються у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

Про ціни на квитки. Залізничні квитки на потяги "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

Про катастрофу МН17. Палата представників нідерландського парламенту одноголосно підтримує рішення Нідерландів та Австралії визнати Росію відповідальною за катастрофу із малайзійським "Боїнгом" у 2014 році над Донбасом.

Про Кореї. Північна і Південна Корея в п'ятницю відновили мирні переговори на вищому рівні. Сеул бачить ці переговори важливим кроком для зміцнення довіри у відносинах з Пхеньяном на тлі спроб США переконати КНДР відмовитися від своєї ядерної зброї.