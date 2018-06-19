Головні новини дня – за 60 секунд

Зіткнення під Верховною Радою, Порошенко вніс як невідкладний закон про створення Антикорупційного суду, помер поет Іван Драч - новини, які обговорювали 19 червня.

Про сутички під Радою. У вівторок під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

У протистоянні з мітингувальниками постраждали вісім поліцейських.

Про Антикорупційний суд. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

Цей проект закону має на меті виконати вимоги Конституції, закону про Вищий антикорупційний суд та закону про судоустрій і статус суддів для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Правда, Верховна Рада відмовилася включити його до порядку денного сесії.

Про Івана Драча. Український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч Іван Драч помер у Феофанії. Поет помер на 82 році життя.

Про "Нафтогаз" та "Газпром". Комерційний суд Лондона дозволив "заморозку" активів ПАТ "Газпром" на території Великобританії за клопотанням НАК "Нафтогаз України".

Про корупцію. Правоохоронці затримали у Києві прокурора та екс-співробітника Генеральної прокуратури, які вимагали хабар у 22,5 тисячі доларів за неповідомлення про підозру у кримінальному провадженні одному із фігурантів справи.

Про депутатів. Комітет Верховної Ради з питань регламенту й організації роботи парламенту повернув спікеру парламенту Андрію Парубію подання на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту й організації роботи парламенту повернув спікеру парламенту Андрію Парубію подання на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Про політв’язнів. Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що попередні домовленості з російською колегою щодо відвідування ув'язнених на території РФ та України, знову зірвані російською стороною.

Про відпочинок. 64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, складає 22%.

Про потяги. Укрзалізниця планує вже до осені запустити в столицю Угорщини прямий потяг по вузькій євроколії.

Про погоду. Найближчої доби погоду в Україні буде визначати суха і спекотна повітряна маса з температурою вище кліматичної норми для цього періоду.