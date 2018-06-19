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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 19 июня 2018, 21:06

Столкновения под Верховной Радой, Порошенко внес как неотложный закон о создании Антикоррупционного суда, умер поэт Иван Драч – новости, которые обсуждали 19 июня.

О столкновениях под Радой. Во вторник под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытаются штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.

В ходе столкновений с полицией был задержан один из митингующих. По словам Крищенко, он был пьян.

Всего в противостоянии с митингующими пострадали восемь полицейских.

Об Антикоррупционном суде. Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

Этот проект закона призван выполнить требования Конституции, закона о Высшем антикоррупционном суде и закона о судоустройстве и статусе судей для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Правда, Верховная рада отказалась включить его в повестку дня сессии.

Об Иване Драче. Украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч умер в Феофании. Поэт умер на 82 году жизни.

О "Нафтогазе" и "Газпроме". Коммерческий суд Лондона разрешил "заморозку" активов ПАО "Газпром" на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины".

О коррупции. Правоохранители задержали в Киеве прокурора и экс-сотрудника Генеральной прокуратуры, которые требовали взятку в 22,5 тысячи долларов за несообщение о подозрении в уголовном производстве одному из фигурантов дела.

О депутатах. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

В мотивационной части протокола указано, что Вилкул и Колесников якобы не смогли получить для ознакомления представления ГПУ и дополнительные материалы к ним.

О политзаключенных. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что предварительные договоренности с российской коллегой относительно посещения заключенных на территории РФ и Украины, снова сорваны российской стороной.

Об отдыхе. 64% украинцев не планируют отдыхать, количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 22%.

О поездах. Укрзализныця планирует уже до осени запустить в столицу Венгрии прямой поезд по узкой евроколее.

О погоде. В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая и жаркая воздушная масса с температурой выше климатической нормы для этого периода.

Темы: Верховная РадаАнтикоррупционный судполитзаключенныеНефтегазГазпром
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