Один з нападників на Найєма прописаний в Грозному

Один з підозрюваних в нападі на народного депутата Мустафу Найєма громадянин Росії Умал Темербулатов прописаний в столиці Чеченської Республіки Грозному.

Про це у Facebook повідомив брат нардепа, юрист Масі Найєм.

"Суд виявив прописку (згідно з паспортом) в місті Грозному, з посвідки ж на проживання – прописка була на бульварі Л. Українки, а за характеристикою з релігійної громади – вказувалася адреса по вулиці Герцена", – написав брат депутата.

За його словами, сам підозрюваний не зміг згадати, за якою адресою прописаний згідно з паспортом, і за якою – відповідно до посвідки.

Крім того, Найєм зазначив, що під час засідань стало відомо, що батьки підозрюваних Саітових проживають в Москві.

Раніше під час засідання стало відомо, що один з нападників Саітов Магомед-Саліх народився в Києві, українську не розуміє та є громадянином РФ.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітованічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саітова – цілодобовий домашній арешт.

Умолта Руслановича Темербулатова не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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