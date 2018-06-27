Один из нападавших на Найема прописан в Грозном

Один из подозреваемых в нападении на народного депутата Мустафу Найема гражданин России Умал Темербулатов прописан в столице Чеченской Республики Грозном.

Об этом в Facebook сообщил брат нардепа, юрист Маси Найем.

"Суд обнаружил прописку (согласно паспорту) в городе Грозном, по виду же на жительство – прописка была на бульваре Л. Украинки, а по характеристике из релегиозной общины – указывался адрес по улице Герцена", – написал брат депутата.

По его словам, сам подозреваемый не смог вспомнить, по какому адресу прописан согласно паспорту, и по какому – согласно вида на жительство.

Кроме того, Найем отметил, что во время заседаний стало известно, что родители подозреваемых Саитовых проживают в Москве.

Ранее во время заседания стало известно, что один из нападавших Саитов Магомед-Салих родился в Киеве, украинский не понимает и является гражданином РФ.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

Умолта Руслановича Темербулатова не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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