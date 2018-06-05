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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 5 червня 2018, 21:04

Режисер Леонід Кантер застрелився, суд заарештував активи "Газпрому" в Нідерландах, в передвиборних опитуваннях лідирує Тимошенко - новини, які обговорювали 5 червня.

Про самогубство Кантера. На Чернігівщині застрелився відомий український режисер та співзасновник мистецького хутора "Обирок" Леонід Кантер.

Про "Газпром". Голландський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Про вибори. Українські виборці готові провести в парламент 8 політичних сил, серед них в лідери вибивається партія Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина". Далі йдуть  – партія "Громадянська позиція"  (10,7%), партія "Опозиційний блок"  (8,5%), Політична партія "За Життя"  (8,1%), Радикальна Партія Олега Ляшка (7,9%), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (7,8%).

Якщо казати про кандидатів у президенти, то відносно найбільшу підтримку серед тих респондентів, які планують взяти участь у виборах, має Юлія Тимошенко – 13,3% виборців, далі йде Анатолій Гриценко – 9,4%, потім Юрій Бойко – 8,4%, лише після нього розташований нинішній президент Петро Порошенко – 7,6%, трохи менше підтримка у Олега Ляшка – 7,4%.

Про пожежу у Чорнобилі. 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що лісова пожежа в Чорнобильській зоні – безпечна для населення.

Про події. У місті Одеса двоє невідомих напали з ножем на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан", члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка.

Про МН17. Уряд Нідерландів не покладає на Україну відповідальності за катастрофу із малайзійським "Боїнгом" у 2014 році над Донбасом.

Про заяви Путіна. Для Росії важливо, щоб на території України не з'явилися нові комплекси протиракетної оборони, які б стримували російський ядерний потенціал, заявив президент РФ Владімір Путін в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF.

Теми: MH17ГазпромвиборипожежаЧорнобиль
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