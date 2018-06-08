Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 8 червня 2018, 21:01

Трамп хоче повернути Росію в G8, На Мураєва відкрито провадження за статтею "державна зрада", IKEA шукає партнерів в Україні - новини, які обговорювали 8 червня.

Про Росію та G7. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія теж повинна брати участь у зустрічах держав "Великої сімки".

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.

Про Мураєва. Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова дослівно сказав наступне: "з точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

Після цього фракції БПП і "Народний фронт" звернулись до СБУ з вимогою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Сам Мураєв стверджує, що не висловлював особистого ставлення до Сенцова.

Про Сенцова. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звернулася до Росії з вимогою звільнити незаконно утримуваного політв'язня Олега Сенцова.

Крім того, звільнення Сенцова вимагає і міжнародна правозахисна організація "Amnesty International".

Про нову в.о міністра фінансів. Новопризначена в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова назвала три ключові пріоритети в роботі міністерства. Першим і головним пріоритетом в.о. міністра фінансів назвала бюджетну ефективність.

Другий пріоритет, за словами Маркарової, - це макроекономічна стабільність і зниження фіскальних ризиків. Ще одним пріоритетом новопризначена глава назвала підтримку економічного зростання.

Про бійки у Верховній Раді. У Верховній Раді сталася невелика бійка між депутатом "Народного фронту" Юрієм Березою і "Опозиційного блоку" Олександром Долженковим. Сутичка сталась через колишнього однопартійця Долженкова Євгена Мураєва.

Про IKEA. Одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведська група компаній IKEA зі штаб-квартирою в Делфті (Нідерланди) шукає партнерів в Україні для виробництва своїх меблів.

Про діячів культури РФ. У Міністерстві культури доповнили список осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, ще трьома російськими громадянами
До списку небезпечних для України осіб увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.

На даний момент в списку внесено 134 осіб.

Теми: РосіяТрампСенцовкультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
У Грузії хочуть відкрити спільний з Росією університет
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: