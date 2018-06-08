Головні новини дня – за 60 секунд

Трамп хоче повернути Росію в G8, На Мураєва відкрито провадження за статтею "державна зрада", IKEA шукає партнерів в Україні - новини, які обговорювали 8 червня.

Про Росію та G7. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія теж повинна брати участь у зустрічах держав "Великої сімки".

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Канада не підтримає повернення до формату G8 за участі Росії, доки вона продовжує окупацію Криму.

Президент Європейської Ради Дональд Туск також виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.

Про Мураєва. Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

7 червня колишній член Партії регіонів, позафракційний нардеп Євген Мураєв, який володіє телеканалом NewsOne, в ефірі 112.Україна стосовно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова дослівно сказав наступне: "з точки зору того, що людина готувала підпали та вибухи, для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм", зазначивши, що "час розставить все по місцях".

Після цього фракції БПП і "Народний фронт" звернулись до СБУ з вимогою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею "державна зрада".

Сам Мураєв стверджує, що не висловлював особистого ставлення до Сенцова.

Про Сенцова. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звернулася до Росії з вимогою звільнити незаконно утримуваного політв'язня Олега Сенцова.

Крім того, звільнення Сенцова вимагає і міжнародна правозахисна організація "Amnesty International".

Про нову в.о міністра фінансів. Новопризначена в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова назвала три ключові пріоритети в роботі міністерства. Першим і головним пріоритетом в.о. міністра фінансів назвала бюджетну ефективність.

Другий пріоритет, за словами Маркарової, - це макроекономічна стабільність і зниження фіскальних ризиків. Ще одним пріоритетом новопризначена глава назвала підтримку економічного зростання.

Про бійки у Верховній Раді. У Верховній Раді сталася невелика бійка між депутатом "Народного фронту" Юрієм Березою і "Опозиційного блоку" Олександром Долженковим. Сутичка сталась через колишнього однопартійця Долженкова Євгена Мураєва.

Про IKEA. Одна з найбільших в світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведська група компаній IKEA зі штаб-квартирою в Делфті (Нідерланди) шукає партнерів в Україні для виробництва своїх меблів.

Про діячів культури РФ. У Міністерстві культури доповнили список осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці, ще трьома російськими громадянами.

До списку небезпечних для України осіб увійшли російський продюсер і кінорежисер Ренат Давлетьяров, письменник Василь Сахаров, а також актор Максим Щеголєв.

На даний момент в списку внесено 134 осіб.