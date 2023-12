Звільнити Сенцова: до тиску на Росію долучилася ще одна країна

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звернулася до Росії з вимогою звільнити незаконно утримуваного політв'язня Олега Сенцова.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Ми вимагаємо від Росії звільнити його", - пише Фріланд.

"Канада глибоко занепокоєна станом здоров'я українського кінорежисера Олега Сенцова, що зараз перебуває у в’язниці і голодує там на знак протесту проти несправедливого ставлення Росії до українських політичних в'язнів", - також каже міністр.

Canada is deeply concerned for the well-being of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov, currently in jail and on a hunger strike to protest #Russia's unjust treatment of Ukrainian political prisoners. We call on Russia to release him. #FreeSentsov