Звільнити Сенцова: до тиску на Росію долучилася ще одна країна

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П'ятниця, 8 червня 2018, 08:55

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звернулася до Росії з вимогою звільнити незаконно утримуваного політв'язня Олега Сенцова.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Ми вимагаємо від Росії звільнити його", - пише Фріланд.

"Канада глибоко занепокоєна станом здоров'я українського кінорежисера Олега Сенцова, що зараз перебуває у в’язниці і голодує там на знак протесту проти несправедливого ставлення Росії до українських політичних в'язнів", - також каже міністр.

Як повідомлялося, американський ПЕН-центр вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова в листі адресованому президенту РФ Володимиру Путіну і главі ФІФА Джанні Інфантіно.

Також європарламентарі, українські та зарубіжні письменники, журналісти, діячі культури, режисери, актори, правозахисники підписали петицію із закликом до світових лідерів не відвідувати футбольний Чемпіонат світу в Росії, поки влада Кремля не звільнить всіх українських політв'язнів.

14 травня ув'язнений український кінорежисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою "звільнити всіх українських політичних в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації". Наразі нараховують 70 таких ув'язнених.

Крім того, фермер Володимир Балух, якого арештували в Криму, оголосив про безстрокове голодування з 19 березня.

Балух голодує уже 80-й день, він втратив 30 кг ваги.

Про голодування, в знак солідарності з Сенцовим, оголосили - Олександр Кольченко і Олександр Шумков, Олександр Буртин, Анастасія Дмитрієва, Олена Стальгорова.

4 червня російська влада оголосила вирок ще одному українському заручнику -  журналіст Роман Сущенко отримав 12 років тюремного ув'язнення "суворого режиму" в Росії.

6 червня парламентський комітет з питань свободи слова запропонував Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Українська правда
Теми: Сенцов Росія Канада політв'язні
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