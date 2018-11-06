Підсумки щодо нападів на активістів: Князєв сподівається на їх припинення

Голова Національної поліції Сергій Князєв сподівається, що після розкриття нападу на Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, злочини проти активістів припиняться.

Про це він сказав у Верховній Раді, звітуючи про результати у розслідування поліції щодо справи херсонської активістки Гандзюк.

"Сподіваюся, що розкриття злочину відносно Катерини Гандзюк і покарання винних покладе край нападам на активістів. Ми до цього докладемо максимум зусиль", – сказав він.

"Маю надію, що це зупинить шалені спекуляції політиків та окремих громадян навколо цієї трагедії", – додав голова Нацполіції.

Князєв також зазначив, що з приводу нападу на Гандзюк жодної інформації від активістів та ЗМІ поліція не отримала.

Справу Гандзюк уже повністю передали Службі безпеки України: тепер вона веде не лише замовників нападу на херсонську активістку, але й організатора та виконавців.

Поліцейських підозрювали у причетності до нападу на Гандзюк, також правоохоронців звинувачували у бездіяльності і вимагали від них покарати замовників нападу на активістку.

Згідно з довідкою правоохоронців, загалом цього року сталося 3 вбивства активістів і 5 замахів на вбивство – і вони частково або повністю розкриті.

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У справі Гандзюк, яка померла внаслідок нападу з сірчаною кислотою та сильних опіків, встановлено 5 виконавців: організатора, нападника та спільників. Але замовника ще визначають.

У справі про вбивство Ірини Ноздровської на Київщині взято під варту Юрія Россошанського, 15 липня справу направили до суду для розгляду по суті.

За вбивство Віталія Олешка (Сармата) у Бердянську затримали п’ятьох зловмисників у тому числі стрільця, встановлено і замовника нападу. Всі підозрювані арештовані.

У замаху на Григорія Козьму та Михайла Кузаконя в Одесі затримано і взято під варту замовника нападу, виконавця та його співучасника.

Також в Одесі підстрелили Олега Михайлика – він потребує операції. У цій справі затримано і взято під варту трьох громадян Грузії.

На Сергія Стерненка в Одесі було два напади, під час останнього він нібито підрізав одного з нападників. У першому випадку нападника затримали, у другому – йдуть розшукові дії.

Віталію Устименку в Одесі завдали рублено-різані та колоті рани. Двох зловмисників затримано і взято під варту.

Батько координатора "С14" Сергія Мазура Дмитро постраждав від підкинутої в його квартиру гранати. "Всіх трьох нападників" затримано і взято під варту.

Поліція не повідомила про прогрес у розслідуваннях ще декількох десятках нападів на активістів.

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