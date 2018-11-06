Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підсумки щодо нападів на активістів: Князєв сподівається на їх припинення

Вівторок, 6 листопада 2018, 14:54

Голова Національної поліції Сергій Князєв сподівається, що після розкриття нападу на Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, злочини проти активістів припиняться.

Про це він сказав у Верховній Раді, звітуючи про результати у розслідування поліції щодо справи херсонської активістки Гандзюк.

"Сподіваюся, що розкриття злочину відносно Катерини Гандзюк і покарання винних покладе край нападам на активістів. Ми до цього докладемо максимум зусиль", – сказав він.

"Маю надію, що це зупинить шалені спекуляції політиків та окремих громадян навколо цієї трагедії", – додав голова Нацполіції.

Князєв також зазначив, що з приводу нападу на Гандзюк жодної інформації від активістів та ЗМІ поліція не отримала.

Справу Гандзюк уже повністю передали Службі безпеки України: тепер вона веде не лише замовників нападу на херсонську активістку, але й організатора та виконавців.

Поліцейських підозрювали у причетності до нападу на Гандзюк, також правоохоронців звинувачували у бездіяльності і вимагали від них покарати замовників нападу на активістку.

Згідно з довідкою правоохоронців, загалом цього року сталося 3 вбивства активістів і 5 замахів на вбивство – і вони частково або повністю розкриті.

У справі Гандзюк, яка померла внаслідок нападу з сірчаною кислотою та сильних опіків, встановлено 5 виконавців: організатора, нападника та спільників. Але замовника ще визначають.

У справі про вбивство Ірини Ноздровської на Київщині взято під варту Юрія Россошанського, 15 липня справу направили до суду для розгляду по суті.

За вбивство Віталія Олешка (Сармата) у Бердянську затримали п’ятьох зловмисників у тому числі стрільця, встановлено і замовника нападу. Всі підозрювані арештовані.

За замах на Григорія Козьму та Михайла Кузаконя в Одесі затримано і взято під варту замовника нападу, виконавця та його співучасника.

Також в Одесі підстрелили Олега Михайлика – він потребує операції. У цій справі затримано і взято під варту трьох громадян Грузії. Михайлик припускає версію нападу, відмінну від поліції.

На Сергія Стерненка в Одесі було два напади, під час останнього він підрізав одного з нападників. У першому випадку нападника затримали, у другому – йдуть розшукові дії.

Віталію Устименку в Одесі завдали рублено-різані та колоті рани. Двох зловмисників затримано і взято під варту.

Батько координатора  "С14" Сергія Мазура Дмитро постраждав від підкинутої в його квартиру гранати. "Всіх трьох" нападників затримано і взято під варту. (повідомлялося про 4-х)

Поліція не повідомила про прогрес у розслідуваннях ще декількох десятках нападів на активістів.

Читайте також Мовчання влади нас убиває. 55 нерозкритих злочинів проти активістів

Замах на активіста Олега Михайлика. Що сталося в Одесі і кому це вигідно?

Безкарність вбиває. Ким була і за що боролась Катя Гандзюк

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: активістивбивствонападполіціяКнязєв Сергій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
активісти
Письменника Шендеровича у Литві облили кетчупом: нападником виявився політемігрант з РФ
"Приклад репресій проти корінного народу": Зеленський відреагував на затримання активіста в Криму
У Міноборони затвердили склад антикорупційної ради
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: