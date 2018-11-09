Головні новини дня – за 60 секунд

Бойко та Рабінович вирішили об’єднатися, але без "Опозиційного блоку", Порошенко повернув Луценкові заяву про відставку, в Австрії заарештовано полковника, який шпигував на користь Росії – новини, які обговорювали 9 листопада.

Про Бойка, Рабіновича та їхнє злиття

Співголова політичної партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя".

У той же час, народний депутат "Опозиційного блоку" Вадим Новинський повідомив, що рішення Бойка і Рабіновича не має відношення до "Опоблоку".

А наші джерела в Опоблоці зазначають, що група Ріната Ахметова вирішила призупинити свою участь у процесі об‘єднання партії "Опозиційний блок" із партією "За життя".

Про новий шпигунський скандал за участю РФ

Колишнього полковника збройних сил Австрії 9 жовтня затримали за підозрою в тому, що він протягом 20 років займався розвіддіяльністю на користь Росії. Після того, як затриманому надали докази його шпигунської діяльності, він в усьому зізнався.

Через це голова МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свій візит до Росії, а само МЗС Австрії викликало до себе повіреного у справах Росії.

У Росії відереагували наступним чином: Голова МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що його "неприємно здивувала" відсутність запиту з боку Відня для роз'яснення ситуації про шпигунство. Пізніше МЗС Росії звинуватило Австрію в ускладненні відносин між країнами.

Про інші важливі новини

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