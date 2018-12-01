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Пєсков розповів, як Путін малював українські кораблі Меркель і Макрону

Субота, 1 грудня 2018, 20:50

Президент РФ Володимир Путін в ході зустрічі "на полях" саміту G20 зі своїми німецьким і французьким колегами Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном докладно роз'яснив їм ситуацію з інцидентом у Керченській протоці.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Президент (на зустрічі з Меркель - ІФ) дав вичерпні роз'яснення по чорноморському прикордонному інциденту, наочно це показав. Так само наочно він це показав і вчора, на зустрічі з президентом Франції Макроном", - сказав Пєсков журналістам.

За словами Пєскова, Путін продемонстрував ситуацію, намалювавши її схему.

Його запитали, чи йшла на зустрічі мова про можливе посередництво Німеччини у вирішенні цього інциденту.

"Меркель говорила про своє бажання сприяти вирішенню цієї ситуації. Слово "посередництво" не звучало, та й навряд чи воно можливе. Тому що тут іде мова про порушення державного кордону, про судовий розгляд, про слідчі дії, які ведуться відносно порушників. Тому, напевно, не можна говорити про якесь посередництво", - сказав Пєсков.

Йому поставили запитання, чи обговорювалося питання звільнення українських моряків.

"Зачіпалася ця тема. Путін також роз'яснював, що тут мова йде про рішення суду, про слідчі дії, і тому на це піде певний час", - сказав Пєсков.

"Є українські військовослужбовці, які перетнули держкордон РФ, і ще в російських водах там хуліганили", - додав він.

Як повідомлялося, у суботу на полях саміту G20 канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

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"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінполоненіФранціяНімеччина
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