Глава МЗС Німеччини пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море

Через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.

Про це він заявив у четвер, 6 грудня, на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ у Мілані, передає DW з посиланням на dpa.

За словами міністра, це стане темою обговорення під час зустрічі між представниками України та РФ за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися 11 грудня у Берліні.

"Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі.

Але пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва щодо Керченської протоки не може бути темою нормандського формату", - пише DW.

Зазначається, що перед цим Маас зустрівся з главами МЗС України Павлом Клімкіним та РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

"Я гадаю, що з українського боку вона була розцінена як раціональна. З російського ж боку, навпаки, дуже й дуже скептично", - підкреслив політик.

У МЗС України після зустрічі Мааса з Клімкіним повідомили, що сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до ФРН наступного тижня.

"Україна розраховує на подальше лідерство Німеччини в формуванні сильної і всеосяжної відповіді ЄС на войовничу риторику Кремля і агресивні дії, які загрожують безпеці євроатлантичного простору", - повідомляє МЗС України.

Наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України і має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією Мінських домовленостей.

Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала моніторингову місію ОБСЄ розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

28 листопада Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада опублікували імена всіх українських військовополонених.

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