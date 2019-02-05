Парубій: Супрун – провайдер медреформи, ми переможемо

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив на підтримку Уляни Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив суд

Коментуючи рішення Окружного адмінсуду Києва, він написав у Twitter:

"Уляна Супрун стала провайдером медичної реформи. Вона взялася за нелегку роботу".

"Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі – корупцією!", – наголосив спікер парламенту.

"Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я підтримую Супрун! Уляно, ми переможемо!", – заявив Парубій.

Уляна Супрун @usuprun стала провайдером медичної реформи.

Вона взялася за нелегку роботу. Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі–корупцією! Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я #підтримуюСупрун ! Уляно, ми переможемо! @MoH_Ukraine pic.twitter.com/e6faauFy1r — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 5, 2019

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