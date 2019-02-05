Парубій: Супрун – провайдер медреформи, ми переможемо

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Вівторок, 5 лютого 2019, 19:43

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив на підтримку Уляни Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив суд

Коментуючи рішення Окружного адмінсуду Києва, він написав у Twitter:

"Уляна Супрун стала провайдером медичної реформи. Вона взялася за нелегку роботу".

"Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі – корупцією!", – наголосив спікер парламенту.

"Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я підтримую Супрун! Уляно, ми переможемо!", – заявив Парубій.

Нагадаємо:

  • У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрунвиконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
  • Опоненти дорікали їй американським громадянством попри (або через) реформи у сфері здоров'я – але сама Супрун запевняла, що отримала українське громадянство відповідно до законодавства України. МОЗ стояв на тому ж.
  • 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
  • У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
  • Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун на 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва. У Facebook прихильники реформ також додають до аватарок напис "Я підтримую Супрун".

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Теми: Супрун Парубій реформи МОЗ


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