Парубій: Супрун – провайдер медреформи, ми переможемо
Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступив на підтримку Уляни Супрун, повноваження якої як виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я призупинив суд
Коментуючи рішення Окружного адмінсуду Києва, він написав у Twitter:
"Уляна Супрун стала провайдером медичної реформи. Вона взялася за нелегку роботу".
"Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі – корупцією!", – наголосив спікер парламенту.
"Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я підтримую Супрун! Уляно, ми переможемо!", – заявив Парубій.
Уляна Супрун @usuprun стала провайдером медичної реформи.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) February 5, 2019
Вона взялася за нелегку роботу. Вона стала на шлях боротьби з головним злом у медичній галузі–корупцією! Переконаний, що Супрун має продовжити медичну реформу! Тому я #підтримуюСупрун ! Уляно, ми переможемо! @MoH_Ukraine pic.twitter.com/e6faauFy1r
Нагадаємо:
- У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів
- 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрунвиконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
- Опоненти дорікали їй американським громадянством попри (або через) реформи у сфері здоров'я – але сама Супрун запевняла, що отримала українське громадянство відповідно до законодавства України. МОЗ стояв на тому ж.
- 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
- У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
- Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун на 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва. У Facebook прихильники реформ також додають до аватарок напис "Я підтримую Супрун".
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