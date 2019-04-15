У РФ прокоментували прес-конференцію Порошенка на "Олімпійському"

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що пісня "Ти ж мене підманула", яку Петро Порошенко заспівав зі сцени під НСК "Олімпійський", адресована не Володимиру Зеленському, а Україні, яка відмовилась підтримати його на виборах.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"По Фрейду сьогодні (14 квітня - ред.) діючий президент України Петро Порошенко оголосив про свою капітуляцію, заспівавши уривок з пісні "Ти ж мене пiдманула". Пісня, яка призначалася для його опонента Володимира Зеленського, який не прийшов на дебати, насправді ним була адресована Україні та її народу", - заявив Володін.

За його словами, таким чином Порошенко "підсвідомо висловив образу народу і країні, яка відмовилася підтримувати його кандидатуру на виборах".

"У пісні є продовження - "Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела" - це про самого Порошенка. Хоча він і не такий молодий, але те, що розум втратив - це очевидно.

Сьогоднішній потік свідомості Петра Порошенка тільки підкреслює його судомні спроби вхопитися за владу і зберегти її будь-якими способами", - сказав спікер Держдуми РФ.

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