У РФ прокоментували прес-конференцію Порошенка на "Олімпійському"
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що пісня "Ти ж мене підманула", яку Петро Порошенко заспівав зі сцени під НСК "Олімпійський", адресована не Володимиру Зеленському, а Україні, яка відмовилась підтримати його на виборах.
Про це повідомляє "Интерфакс".
"По Фрейду сьогодні (14 квітня - ред.) діючий президент України Петро Порошенко оголосив про свою капітуляцію, заспівавши уривок з пісні "Ти ж мене пiдманула". Пісня, яка призначалася для його опонента Володимира Зеленського, який не прийшов на дебати, насправді ним була адресована Україні та її народу", - заявив Володін.
За його словами, таким чином Порошенко "підсвідомо висловив образу народу і країні, яка відмовилася підтримувати його кандидатуру на виборах".
"У пісні є продовження - "Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела" - це про самого Порошенка. Хоча він і не такий молодий, але те, що розум втратив - це очевидно.
Сьогоднішній потік свідомості Петра Порошенка тільки підкреслює його судомні спроби вхопитися за владу і зберегти її будь-якими способами", - сказав спікер Держдуми РФ.
Нагадаємо:
- 14 квітня Порошенко прийшов на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський", але, оскільки Зеленського не було, влаштував прес-конференцію та виступив перед прихильниками.
- Він також закликав Зеленського не боятися дебатів та запросив 15 квітня на ефір каналу ICTV.
- Спікер штабу Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков заявив, що Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборні дебати 19 лютого на НСК "Олімпійський" о 19:00.
- Спочатку Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.
- В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
- Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів.
- Анісімов уточнив, що 19 квітня - "не офіційні дебати, а захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації".