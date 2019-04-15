У РФ прокоментували прес-конференцію Порошенка на "Олімпійському"

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Понеділок, 15 квітня 2019, 06:30

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що пісня "Ти ж мене підманула", яку Петро Порошенко заспівав зі сцени під НСК "Олімпійський", адресована не Володимиру Зеленському, а Україні, яка відмовилась підтримати його на виборах.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"По Фрейду сьогодні (14 квітня - ред.) діючий президент України Петро Порошенко оголосив про свою капітуляцію, заспівавши уривок з пісні "Ти ж мене пiдманула". Пісня, яка призначалася для його опонента Володимира Зеленського, який не прийшов на дебати, насправді ним була адресована Україні та її народу", - заявив Володін.

За його словами, таким чином Порошенко "підсвідомо висловив образу народу і країні, яка відмовилася підтримувати його кандидатуру на виборах".

"У пісні є продовження - "Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела" - це про самого Порошенка. Хоча він і не такий молодий, але те, що розум втратив - це очевидно.

Сьогоднішній потік свідомості Петра Порошенка тільки підкреслює його судомні спроби вхопитися за владу і зберегти її будь-якими способами", - сказав спікер Держдуми РФ.

Нагадаємо:

  • 14 квітня Порошенко прийшов на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський", але, оскільки Зеленського не було, влаштував прес-конференцію та виступив перед прихильниками.
  • Він також закликав Зеленського не боятися дебатів та запросив 15 квітня на ефір каналу ICTV.
  • Спікер штабу Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков заявив, що Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборні дебати 19 лютого на НСК "Олімпійський" о 19:00.
  • Спочатку Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів. 
  • В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
  • Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів. 
  • Анісімов уточнив, що 19 квітня - "не офіційні дебати, а захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації".

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Теми: Росія Порошенко вибори президента 2019


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