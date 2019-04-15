В РФ прокомментировали пресс-конференцию Порошенко на "Олимпийском"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что песня "Ти ж підманула", которую Петр Порошенко спел со сцены под НСК "Олимпийский", адресована не Владимиру Зеленскому, а Украине, которая отказалась поддержать его на выборах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По Фрейду сегодня (14 апреля - ред.) действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни "Ти ж мене пsдманула". Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, который не пришел на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу", - заявил Володин.

По его словам, таким образом Порошенко "подсознательно выразил обиду народу и стране, которая отказалась поддерживать его кандидатуру на выборах".

"В песне есть продолжение - "Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела" - это о самом Порошенко. Хотя он и не такой молодой, но то, что разум потерял - это очевидно.

Сегодняшний поток сознания Петра Порошенко только подчеркивает его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами", - сказал спикер Госдумы РФ.

Напомним: