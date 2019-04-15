В РФ прокомментировали пресс-конференцию Порошенко на "Олимпийском"
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что песня "Ти ж підманула", которую Петр Порошенко спел со сцены под НСК "Олимпийский", адресована не Владимиру Зеленскому, а Украине, которая отказалась поддержать его на выборах.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"По Фрейду сегодня (14 апреля - ред.) действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни "Ти ж мене пsдманула". Песня, которая предназначалась для его оппонента Владимира Зеленского, который не пришел на дебаты, на самом деле им была адресована Украине и ее народу", - заявил Володин.
По его словам, таким образом Порошенко "подсознательно выразил обиду народу и стране, которая отказалась поддерживать его кандидатуру на выборах".
"В песне есть продолжение - "Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела" - это о самом Порошенко. Хотя он и не такой молодой, но то, что разум потерял - это очевидно.
Сегодняшний поток сознания Петра Порошенко только подчеркивает его судорожные попытки ухватиться за власть и сохранить ее любыми способами", - сказал спикер Госдумы РФ.
Напомним:
- 14 апреля Порошенко пришел на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский", но, поскольку Зеленского не было, устроил пресс-конференцию и выступил перед сторонниками.
- Он также призвал Зеленского не бояться дебатов и пригласил 15 апреля на эфир канала ICTV.
- Спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 февраля на НСК "Олимпийский" в 19:00.
- Сначала Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
- Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
- НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
- 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
- Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
- Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
- Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".