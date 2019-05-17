Новини 17 травня: розвал коаліції, відставки, інавгурація Зеленського

Коаліція у Раді розвалилась, Секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку, Зеленський запрошує усіх охочих до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію — новини, які були актуальні 17 травня.

Про інавгурацію Зеленського

Новообраний президент Володимир Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.

Його інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини та міністр енергетики США.

Усі деталі, як це буде читайте тут.

Про Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

Він сказав, що прийде на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, якщо його запросять.

Про коаліцію

Фракція "Народний фронт" виходить із парламентської коаліції з 17 травня, на формування нової коаліції відводиться 30 днів.

Відповідно до Конституції, у парламенті формується нова коаліція, тому парламент працює до чергових виборів, 27 жовтня 2019 року. Уряд і прем'єр-міністр працюють до обрання нового скликання Верховної Ради.

При цьому фракція "Самопоміч" не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції.

А фракція "Блок Петра Порошенка" готова брати участь у формуванні нової коаліції але якщо "курс, запропонований депутатами від різних фракцій, буде повністю співпадати з тим курсом, якого дотримувався БПП".

У команді Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.

Про відставки

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін також написав заяву про відставку.

А ще подав у відставку перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

Про телеграм-каналі "Української правди"

Британські вчені довели, що інтернет-користувачі, які читають телеграм-канал "УП. Кляті питання" набагато щасливіші за тих, хто канал "УП. Кляті питання" не читає. Можливо, ми це придумали, але підписатися і перевірити, все ж, варто.

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