Новини 17 травня: розвал коаліції, відставки, інавгурація Зеленського
Коаліція у Раді розвалилась, Секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку, Зеленський запрошує усіх охочих до Маріїнського парку дивитися його інавгурацію — новини, які були актуальні 17 травня.
Про інавгурацію Зеленського
Новообраний президент Володимир Зеленський запрошує усіх охочих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, щоб подивитися його інавгурацію.
Його інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини та міністр енергетики США.
Усі деталі, як це буде читайте тут.
Про Коломойського
Олігарх Ігор Коломойський заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
Він сказав, що прийде на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського, якщо його запросять.
Про коаліцію
Фракція "Народний фронт" виходить із парламентської коаліції з 17 травня, на формування нової коаліції відводиться 30 днів.
Відповідно до Конституції, у парламенті формується нова коаліція, тому парламент працює до чергових виборів, 27 жовтня 2019 року. Уряд і прем'єр-міністр працюють до обрання нового скликання Верховної Ради.
При цьому фракція "Самопоміч" не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції.
А фракція "Блок Петра Порошенка" готова брати участь у формуванні нової коаліції але якщо "курс, запропонований депутатами від різних фракцій, буде повністю співпадати з тим курсом, якого дотримувався БПП".
У команді Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.
Про відставки
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін також написав заяву про відставку.
А ще подав у відставку перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук.
Про телеграм-каналі "Української правди"
Британські вчені довели, що інтернет-користувачі, які читають телеграм-канал "УП. Кляті питання" набагато щасливіші за тих, хто канал "УП. Кляті питання" не читає. Можливо, ми це придумали, але підписатися і перевірити, все ж, варто.
Про інші важливі новини
Президент Петро Порошенко підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.
Військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.
Суд вирішив на час слідства взяти під варту екс-командувача Національної гвардії Юрія Аллерова, підозрюваного в оборудках з житлом для відомства.
Федерацію футболу України перейменували на Українську асоціацію футболу.
Літак, який здійснював рейс з Києва до Єгипту вранці 17 травня здійснив екстрену посадку в аеропорту Одеси.
На Луганщині чоловік підірвав гранату у банку. Внаслідок вибуху він загинув на місці і ще шестеро людей поранені.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua