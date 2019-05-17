Новости 17 мая: развал коалиции, отставки, инаугурация Зеленского
Коалиция в Раде развалилась, Секретарь СНБО Александр Турчинов подал заявление об отставке, Зеленский приглашает всех желающих в Мариинский парк смотреть его инаугурацию - новости, которые были актуальны 17 мая.
Об инаугурации Зеленского
Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.
Его инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.
Все детали, как это будет читайте здесь.
О Коломойском
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет.
Он сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят.
О коалиции
Фракция "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции с 17 мая, на формирование новой коалиции отводится 30 дней.
Согласно Конституции, в парламенте формируется новая коалиция, поэтому парламент работает до очередных выборов, 27 октября 2019 года. Правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва Верховной Рады.
При этом фракция "Самопомощь" не считает возможным принимать участие в формировании новой коалиции.
А фракция "Блок Петра Порошенко" готова участвовать в формировании новой коалиции, но только если курс, который будет предложен депутатами от разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался БПП.
В команде Владимира Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако все еще надеются на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.
Об отставках
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке.
Министр иностранных дел Павел Климкин тоже написал заявление об отставке.
А еще подал в отставку первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.
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