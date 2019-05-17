Новости 17 мая: развал коалиции, отставки, инаугурация Зеленского

Коалиция в Раде развалилась, Секретарь СНБО Александр Турчинов подал заявление об отставке, Зеленский приглашает всех желающих в Мариинский парк смотреть его инаугурацию - новости, которые были актуальны 17 мая.

Об инаугурации Зеленского

Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

Его инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.

Все детали, как это будет читайте здесь.

О Коломойском

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет.

Он сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят.

О коалиции

Фракция "Народный фронт" выходит из парламентской коалиции с 17 мая, на формирование новой коалиции отводится 30 дней.

Согласно Конституции, в парламенте формируется новая коалиция, поэтому парламент работает до очередных выборов, 27 октября 2019 года. Правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва Верховной Рады.

При этом фракция "Самопомощь" не считает возможным принимать участие в формировании новой коалиции.

А фракция "Блок Петра Порошенко" готова участвовать в формировании новой коалиции, но только если курс, который будет предложен депутатами от разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался БПП.

В команде Владимира Зеленского считают, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако все еще надеются на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.

Об отставках

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке.

Министр иностранных дел Павел Климкин тоже написал заявление об отставке.

А еще подал в отставку первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Британские ученые доказали, что интернет-пользователи читающие телеграм-канал "УП. Кляті питання" гораздо счастливее тех, кто канал "УП. Кляті питання" не читает. Возможно, мы это придумали, но подписаться и проверить, все же, стоит.

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