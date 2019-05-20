Новини 20 травня: Інавгурація Зеленського, розпуск Ради, відставка Гройсмана

Зеленський склав присягу президента України і заявив, що розпускає Верховну Раду, Гройсман сказав, що прийняв для себе рішення подати у відставку — новини, які були актуальні 20 травня.

Про інавгурацію Зеленського

Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

А після присяги Зеленський виступив з промовою, основні тези якої можна прочитати за посиланням.

Про розпуск Верховної Ради

Ще Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду і запросив керівників фракцій провести у вівторок вранці в Адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту.

Згідно з Конституцією України позачергові вибори до Верховної Ради призначаються президентом і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

І про реакції політичних партій:

Партії "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" нормально ставляться до рішення Зеленського розпустити Раду і будуть готуватися до виборів. Хоча пізніше на сайті БПП з’явилась заява, що розпуск повинен відбуватися згідно з Конституцією.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вона повністю підтримує розпуск Верховної Ради, але діючий парламент має прийняти низку невідкладних рішень і піти красиво.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко також заявив про підтримку рішення Зеленського і готовність до дострокових виборів у парламент.

У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" заявили що підуть на парламентські вибори, коли б вони не були.

Про відставки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення у середу чергового засідання уряду.

Вже подав у відставку міністр оборони Степан Полторак.

А голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.

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