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Новости 20 мая: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады, отставка Гройсмана

Понедельник, 20 мая 2019, 21:18

Зеленский принес присягу президента Украины и заявил, что распускает Верховную Раду, Гройсман сказал, что принял для себя решение подать в отставку – новости, которые были актуальны 20 мая.

Об инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.

А после присяги Зеленский выступил с речью, краткий пересказ которой можно прочитать по ссылке.

О роспуске Верховной Рады

А еще Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду и пригласил руководителей фракций провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента.

Согласно Конституции Украины внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

И о реакциях политических партий:

Партии "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" нормально относятся к решению Зеленского распустить Раду и будут готовиться к выборам. Хотя позже на сайте БПП появилось заявление, что роспуск должен происходить согласно Конституции.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что она полностью поддерживает решение о роспуске, но действующий парламент должен принять ряд неотложных решений и уйти красиво.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко также заявил о поддержке решения Зеленского и готовности к досрочным выборам в парламент.

В партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявили, что пойдут на парламентские выборы, когда бы они не были.

Об отставках

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства.

Уже подал в отставку министр обороны Степан Полторак.

А председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение Зеленскому рапорты о своем увольнении.

О других важных новостях

Городской глава Харькова Геннадий Кернес подтвердил, что поведет в парламент новую партию вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, но намерен при этом остаться в кресле градоначальника.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов для и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают во взяточничестве.

Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что после возвращения в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".

В ближайшие дни в Украине придет циклон Axel, который принесет очередные дожди, грозы и похолодание.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийинаугурацияГройсманотставкаВерховная Рада
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